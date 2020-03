Tổng thống Trump xót xa chia sẻ về những túi đựng thi thể bệnh nhân bên hành lang bệnh viện

Trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới khiến nền y tế của Mỹ bị áp lực nặng nề. Hàng loạt nhà xác bị quá tải, trong đó nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đất nước chính là bang New York.

Tính đến trưa 30/3, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 142.735 ca nhiễm COVID-19 với 2.489 trường hợp tử vong. Sự gia tăng ngày càng nhanh số ca nhiễm cũng như tử vong bất chấp mọi nỗ lực của Mỹ khiến Tổng thống Trump ngày 29/3 nói chỉ thị về giữ khoảng cách xã hội trên toàn liên bang có thể kéo dài cho đến 30/4.



Bệnh nhân quá nhiều, thiếu giường bệnh, phải dùng chung máy thở

Trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 29/3, Tổng thống Mỹ đã mô tả thực tế xảy ra tại bệnh viện Elmhurst, quận Queens, thành phố New York (quê hương của ông). Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết: "Những túi đựng thi thể ở khắp nơi, ở khắp hành lang Bệnh viện . Tôi nhìn thấy họ lái những chiếc xe tải đông lạnh vào trong, do thi thể quá nhiều không thể xử lý kịp.

Lều xét nghiệm dã chiến bên ngoài bệnh viện Elmhurst, New York. Ảnh: AP

Lúc đầu, tôi nghĩ những chiếc xe tải đó chở trang thiết bị cho bệnh viện, nhưng thực tế không phải, bên trong là những thi thể người. Tôi từng thấy cảnh tượng này tại những vùng đất xa xôi, chiếu trên TV, chưa bao giờ có thể ngờ nó lại xảy ra ở đất nước mình".

Tuy nhiên, theo CNN, chưa có bằng chứng nào cho thấy có những túi đựng thi thể xếp đầy hành lang bệnh viện Elmhurst. Hãng tin chỉ ghi nhận việc những nhân viên y tế vận chuyển các thi thể lên xe tải đông lạnh để giảm tải cho nhà xác.





Là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở Mỹ, y tế New York đang chịu nhiều áp lực. Trong đó, số ca nhiễm bệnh tại Queens chiếm 32% số ca tại thành phố New York - nhiều hơn bất kỳ quận nào khác. Thực tế, bệnh viện Elmhurst là một trong 3 bệnh viện lớn phục vụ cho người dân tại đây.

Thiếu máy thở khiến một trong những bệnh viện lớn nhất TP New York - Bệnh viện NewYork-Presbyterian phải dùng một máy thở cho nhiều bệnh nhân cùng một lúc. Trước tình trạng này, chính quyền New York đang kêu gọi hỗ trợ hàng chục nghìn máy thở, giường bệnh và giường chăm sóc đặc biệt.

Nhiều người xếp hàng từ 6h00 sáng để được xét nghiệm. Ảnh: New York Times.



Lập nhà xác dã chiến do quá tải

Lần đầu tiên kể từ sự kiện 11/9 lịch sử, thành phố New York mới phải mở các nhà xác dã chiến. Bên cạnh đóm thành phố cũng phải tận dụng những xe đầu kéo đông lạnh để làm nơi lưu trữ tạm thời những thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19. Những chiếc xe đông lạnh và nhà xác đặt bên ngoài 2 bệnh viện trong thành phố, sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.



Việc thành lập nhà xác dã chiến và các xe đầu kéo đông lạnh cho thấy, nhiều thách thức đang đặt ra với nước Mỹ nói chung và TP New York nói riêng trướng cuộc khủng hoảng y tế quốc gia do đại dịch COVID-19 gây ra.

