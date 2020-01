Top 5 set quà Tết giá “mềm” trên thị trường

Càng cận kề những ngày cuối năm, thị trường quà Tết càng trở nên sôi động. Không kể tới những hộp quà sang trọng, đẳng cấp với mức giá tới cả triệu, nhiều người lại muốn tìm mua những set quà giá “mềm”, hợp ngân sách nhưng vẫn chất lượng. Đi tìm top 5 set quà Tết giá “mềm” được yêu thích nhất trên thị trường hiện nay.

Set quà Sắc xuân rực rỡ

Thuộc top những món quà Sức Khỏe “đắt hàng” nhất trong dịp Tết năm nay, set quà Sắc xuân rực rỡ của Saffron VIETNAM gây ấn tượng bởi mức giá mềm nhưng lại có sự xuất hiện đắt giá từ “vàng đỏ” saffron – Nhụy hoa nghệ tây, thảo dược nổi tiếng đắt đỏ của Iran. Ngoài saffron, hộp quà này còn có thêm trà hoa hồng Shiraz nhập khẩu cùng trà hoa cúc chất lượng. Chỉ 450.000 đồng cho một hộp quà chất lượng kèm theo hộp và túi giấy sang trọng, đẳng cấp.

Set Sắc xuân rực rỡ có saffron super negin nhưng giá chỉ 450.000 đồng

Saffron được biết đến là thảo dược thiên nhiên giá trị cho sức khỏe. Với công dụng giúp ngủ ngon, an thần, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phòng chống ung thư hiệu quả. Đây được xem là loại thảo dược tốt cho cả nhà, từ Trẻ em cho tới người cao tuổi. Kết hợp cùng trà hoa hồng, hoa cúc, bình trà sum họp đầu năm đã thêm phần vẹn tròn và đậm mùi thơm.

Theo chị Cao Thanh Hà – Người đứng đầu hệ thống ADELA thuộc Saffron VIETNAM cho biết, chỉ trong tuần đầu, đã có hàng nghìn set quà Sắc xuân rực rỡ được bán ra. Không ít chủ doanh nghiệp chọn mua làm quà Tết cho nhân viên. Vừa ngân sách nhưng vẫn đảm bảo yếu tố sang trọng và giá trị cho sức khỏe. Ngoài set Sắc xuân rực rỡ thì các set quà khác với saffron, mật ong tinh bột nghệ, mật ong đông trùng hạ thảo, trà hoa hồng,….cũng rất đắt khách.

Theo chị Cao Thanh Hà khách hàng lựa chọn những set quà này vì có saffron giá trị

Set quà Đoàn viên

Hộp quà Đoàn viên từ Mẩu Decor là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với gam màu đỏ - xanh đầy ấn tượng. Những vật phẩm trong set Đoàn viên mang đậm tính truyền thống như rượu – trà – mứt quả. Tuy nhiên khi kết hợp cùng hộp quà với vải lụa, túi hộp xanh cao cấp thì lại….Hộp quà Đoàn viên 3 có giá 539.000 đồng

Hộp quà Đoàn viên là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại

Set quà Bánh chưng

Ấn tượng ngay từ cái tên “Bánh chưng”, hộp quà Tết của Gourmet & Gifts là một trong những set quà độc đáo, bắt mắt nhất thị trường năm nay. Ngoài vỏ hộp mô phỏng chiếc bánh chưng vuông vắn thì những vật phẩm trong set quà này cũng mang đậm giá trị truyền thống Việt. Rượu, bánh và trà đều là sản phẩm từ Hibisicus (hoa Atiso đỏ) – một trong những niềm tự hào của nông nghiệp Việt Nam. Giá của set Bánh chưng là 544.000 đồng

Set quà Tết gây ấn tượng với vỏ hộp mô phỏng chiếc bánh chưng truyền thống

Set quà May mắn

Hộp quà May mắn của Panna Cotta tuy có thiết kế không quá cầu kỳ, sang trọng nhưng vẫn đầy ấn tượng và đậm chất Tết với gam đỏ cùng chú mèo thần tài đặc trưng cho sự may mắn. Hộp quà nhỏ xinh này có mức giá chỉ 430.000 đồng và được đánh giá là một trong những set quà “ngọt ngào” nhất Tết này với bánh cookies vị socola, trà xanh cùng kẹo hạt và mứt dừa non. Ngoài vỏ hộp xinh xắn thì set quà còn kèm theo một thiệp Chúc mừng năm mới, thay bạn trao gửi yêu thương.

Hộp quà May mắn đậm vị ngọt thơm từ bánh cookie và mứt dừa non của Panna Cotta

Set quà Lộc xuân

“Lộc xuân” là một trong những set quà bán chạy nhất của Cầu Đất Farm dịp tết này. Là hộp quà chú trọng tới sự đơn giản, nhẹ nhàng nên ngay từ vỏ hộp đã có thiết kế khá bình dị. Tuy vậy túi đựng vẫn mang sắc đỏ, logo,….đảm bảo yếu tố tinh tế cho một hộp quà tặng Tết. Với tiêu chí sẽ là món quà mang tới nguồn năng lượng và sự tỉnh táo cho những ngày đầu năm, Set Lộc xuân gồm trà ô long, cà phê phin kết hợp cùng một hũ Hồng treo gió chất lượng. Một bình trà, cốc cà phê cùng chút ngọt của Hồng treo –Buổi gặp đầu năm sẽ thêm phần tròn vị và ấm áp. Đặc biệt giá của set quà này chỉ 349.000 đồng.

Set Lộc xuân bình dị nhưng vẫn đầy tinh tế, ý nghĩa





Dù là những hộp quà đắt tiền hay chỉ ở mức giá tầm trung thì xu hướng chung dịp Tết này vẫn là những hộp quà tinh tế, đơn giản nhưng vẫn mang được nhiều ý nghĩa, giá trị. Đặc biệt là giá trị sức khỏe để cả năm luôn được bình an – thịnh vượng.