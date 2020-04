TP HCM đã có kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 trong tình huống số ca nhiễm tăng lên 500 người

Theo Công văn, nếu TP HCM có 500 ca nhiễm COVID-19 thì Sở Y tế ước tính có khoảng 150 trường hợp bệnh nặng cần được chăm sóc hồi sức đặc biệt và 3.200 trường hợp nghi ngờ cần nhập viện cách ly, theo dõi.

TP HCM đã sẵn sàng kịch bản chống COVID-19 trong tình huống số ca nhiễm tăng lên đến 500 người

Trong trường hợp TP có từ 200 – 300 ca bệnh được xác định, tương ứng 90 người bệnh nặng và khoảng 2.200 người nghi ngờ nhiễm bệnh. TP chuẩn bị 2.500 giường bệnh và 90 giường hồ sức tại 6 bệnh viện, Gồm 4 bệnh viện kể trên và thêm 2 bệnh viện khác là Bệnh viện Điều trị Covid-19 Quận 9 và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Sở Y tế TP cũng lường trước tình huống bệnh nhân tăng lên 500 người thì tương ứng với 150 ca bệnh nặng và 3.200 ca nghi ngờ nhiễm bệnh. Như vậy, TP sẵn sàng 3.700 giường điều trị và 150 giường hồi sức tại 6 bệnh viện kể trên, cộng thêm khu cách ly của các bệnh viện hiện hữu.

Ngoài ra, để ứng phó với dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP HCM cũng lên phương án bố trí cụ thể cho từng giai đoạn: Phân bố số giường điều trọ COVID-19 tại các bệnh viện; danh mục thiết bị y tế thiết yếu điều trị COVID-19 và một số bác sĩ, điều dưỡng tham gia.

Cũng theo Sở Y tế TP HCM, nếu bệnh nhân lên đến con số 500 người thì cần 548 bác sĩ và 1.246 điều dưỡng tham gia điều trị cho các bệnh nhân.

Về tình hình dịch bệnh trong nước, tính đến sáng nay Bộ Y tế chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào. Đây là tín hiệu đáng mừng và đây là lần đầu tiên trong vòng 24 giờ kể từ khi bước vào giai đoạn 2 chống dịch Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Hiện số ca nhiễm tại Việt Nam là 251, trong đó 126 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn và được xuất viện. Các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà