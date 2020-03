TP. HCM: Dừng mọi hoạt động rạp chiếu phim, vũ trường, quán bar ở Quận 1 để phòng COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 14/3, báo Người Lao Động thông tin, Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM Nguyễn Văn Dũng đã ký văn bản khẩn, quyết định tạm ngưng hoạt động của các cơ sở có kinh doanh rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường, vui chơi giải trí tụ tập đông người.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND quận 1, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 , UBND quận đã giao các phòng, ban liên quan, Chủ tịch UBND 10 phường phối hợp với Công an quận 1 khẩn trương đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, quán bar, beerclub, vũ trường hoạt động riêng lẻ và các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh các loại hình dịch vụ trên tạm ngưng hoạt động để phòng tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.





Theo VOV, từ 18h tối nay (14/3), mọi hoạt động sẽ bị tạm ngưng cho đến khi có chỉ đạo mới. Ở giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách nhất chính là phòng chống dịch bệnh. Quận 1 hiện có rất nhiều cơ sở lưu trú du lịch tập trung, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 người tạm trú nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Trước đó, trong hội nghị giao ban trực tuyến chiều 12/3, Bí thư Quận ủy quận 1 là bà Trần Kim Yến đã đưa ra đề xuất này. Cũng theo bà, những hoạt động như rạp chiếu phim, quán bar, vũ trường, khu vui chơi giải trí... tụ tập đông người sẽ rất dễ lây lan dịch bệnh. Do đó, các cơ sở này chỉ nên hoạt động trở lại khi đã hết dịch.

Bà Yến cho biết: "Tôi cũng hiểu là quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật . Tuy nhiên, ở những thời điểm đặc biệt như hiện nay đang có đại dịch bệnh Covid-19 thì có những việc cần phải ưu tiên, vì lợi ích chung của toàn cộng đồng”, theo Người Lao Động. Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cũng đồng tình với ý kiến trên.

Là nơi liên tiếp phát hiện các ca nhiễm COVID-19 trong thời gian ngắn gần đây, ngày 14/3 UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có Văn bản 916/UBND-KGVXNV yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo tạm dừng tất cả hoạt động của các dịch vụ gồm karaoke, quán bar, hát với nhau, internet, game online; các cơ sở tập gym, yoga tại địa phương từ nay cho đến khi tỉnh không còn trường hợp dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai báo “nhỏ giọt” về những người tiếp xúc. Nguồn: Báo Thanh Niên.



Thùy Nguyễn (t/h)