TP. HCM dừng xe buýt nội thành và xe khách liên tỉnh từ 18h ngày 27/3

Zing.vn dẫn lại lời của Chủ tịch UBND TP.HCM trong buổi họp khẳng định: "Ngay cả khi ngừng nhận khách nhập cảnh, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đón tiếp 7.000 lượt khách quốc nội, đây là con số lớn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù không thể dừng tất cả chuyến bay thì cũng cần đảm bảo lượng khách đến TP.HCM nằm trong tầm kiểm soát".

Cũng liên quan đến vấn đề phòng phống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra ngày càng căng thẳng, ông Phong cũng đề nghị việc tạm dừng hoạt động đối với xe buýt nội thành và ôtô khách liên tỉnh trong hai tuần bắt đầu từ 18h ngày 27/3.

Cụ thể, với các phương tiện công cộng như xe buýt, ông Phong đề nghị dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi. Theo đó, Sở GTVT sẽ được giao gửi các báo cáo cụ thể rằng nên dừng tuyến nào, hoạt động tuyến nào trong 2 tuần này.

Bên cạnh đó, các phương tiện vận tải công nghệ ngoại trừ các xe giao hàng cũng cần xem xét đến việc hạn chế hoạt động. "Sở Giao thông Vận tải cần hoàn thiện tờ trình trong sáng mai về việc tạm dừng các loại phương tiện công cộng, những tuyến xe buýt nào ngừng hoạt động, biện pháp phòng dịch với những tuyến tiếp tục chạy", VnExpress dẫn lại lời của Chủ tịch UBND TP.HCM.

TP. HCM tạm dừng hoạt động đối với xe buýt nội thành và ôtô khách liên tỉnh trong hai tuần bắt đầu từ 18h ngày 27/3.

Ông Phong cũng đề nghị, nếu không có việc gì cần thiết người dân không nên ra đường; người trên 60 tuổi có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên ở nhà hoàn toàn. Không để diễn ra tình trạng tụ tập động người ở các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn; tiến hành xử lý nghiêm đối với những nhóm tụ tập trên 20 người nơi công cộng và 10 người tại trường học, công sở.

Đặc biệt, người đứng đầu thành phố cũng yêu cầu xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang nơi công cộng; kể từ 18h ngày 26/3 cán bộ, nhân viên y tế không được rời TP HCM.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19