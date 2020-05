TP. HCM: Người nhập cảnh phải lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra 4 lần trước khi đủ 14 ngày cách ly

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đánh giá, những trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn trước. Tuy nhiên, Vietnamnet dẫn lại lời bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trước đây người nhập cảnh từ vùng dịch về chỉ lấy mẫu ngày đầu và ngày cuối thời gian cách ly để kiểm tra COVID-19.



Bởi vậy trong giai đoạn lần này, nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh thì các trường hợp nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm virus corona chủng mới 4 lần.

Theo TTXVN, những ngày người nhập cảnh được lấy mẫu cách ly gồm: Ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly.



Trước đó, bệnh nhân mới nhất được phát hiện nhiễm COVID-19 ở Việt Nam là BN271. Đây cũng là bệnh nhân thứ 55 nhiễm bệnh ở TP. HCM. Theo CDC thành phố, bệnh nhân 271 đi theo diện đoàn chuyên gia đi trên chuyến bay AXY 2504, được thuê riêng, bay từ Anh đến Việt Nam. Tổ bay trở về nước ngay mà không nhập cảnh vào Việt Nam.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, bệnh nhân được phát hiện dương tính với với virus SARS-CoV-2 ngày 7/4. Tuy nhiên ông không điều trị, chỉ được cách ly tại nhà. Đến ngày 21/4 có kết quả xét nghiệm âm tính và được cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, trước khi sang Việt Nam ngày 28/4.

Ngay sau khi nhập cảnh, nhóm chuyên gia được đưa đi cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cùng ngày, cho kết quả âm tính. Ngày 2/05/2020, những người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả có 12 người âm tính, riêng bệnh nhân 271 có kết quả dương tính.



Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), hiện tại BN 271 không sốt, không ho, không đau họng hoặc các triệu chứng khác. Bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị.



Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 55 ca nhiễm và 6 ca tái dương tính COVID-19, 8 bệnh nhân đang được điều trị, 7 bệnh nhân đang được theo dõi tại BV Dã chiến Củ Chi. Duy chỉ có bệnh nhân 91 vẫn đang nguy kịch, được điều trị tại V Bệnh Nhiệt đới.



