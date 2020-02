TP HCM tăng cường giám sát người lưu trú đến từ vùng dịch

Theo lãnh đạo Sở Y tế, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y Tế, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trong thời gian qua đã được triển khai tốt đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bênh nCov. Các quận huyện, Sở, Ban, ngành đã nỗ lực trong việc tổ chức giám sát người đến thành phố Hồ Chí Minh từ vùng dịch.

Tuy nhiên, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCov) vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao. Công tác tổ chức phát hiện những người có nguy cơ nhiễm nCov, tổ chức giám sát, điều tra dịch tế, cách ly nghiêm ngặt tại cộng đồng và tại các cơ sở cách ly tập trung là những giải pháp hữu hiệu để phát hiện và ngăn chặn sớm người bị nhiếm nCov. Do đó, Sở Y Tế - với vai trò thường trực tham mưu, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch viêm đường hô hâp cấp do chủng mới vi rút Corona đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 24 quận huyện:

Chỉ đạo Công an quận, huyện, UBND phường, xã rà soát lại kỹ, cập nhật biến động, lập danh sách tất cả người nước ngoài đang sinh sống (thường trú và tạm trú), những người nước ngoài làm việc trên địa bàn quận, huyện đến từ những vùng có dịch bênh nCov trong 14 ngày qua và trong thời gian tới; Lập danh sách người Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc tạm trú tại địa phương đến những vùng có dịch bệnh nCov đang lưu hành để kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn giám sát, ngăn ngừa, tránh lây lan trong cộng đồng nếu bị nhiễm bệnh.

Chỉ đạo Phòng Y Tế quận phối hợp với Trung tâm Y tế các quận huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện lên kịch bản, phương án ứng phó các tình huống dịch bệnh phát sinh trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; Tham mưu các hoạt động giám sát, cách ly với các trường hợp cần cách ly dự phòng, cách ly tập trung, đảm bảo tuyệt đối, thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly tại quận huyện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận, huyện tăng cường phối hợp cơ quan công an, y tế phát hiện những người có nguy cơ nhiễm nCov để giám sát hoạt động cách ly tại cộng đồng, đảm bảo không để lây lan và bùng phát dịch trên địa bàn.

Phi Yến - Quang Anh