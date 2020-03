TP HCM xác định được 5 hành khách trên chuyến bay TK162 có người nhiễm COVID-19

Sáng 17/3, ông Nguyễn Hồng Tâm – Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đã xác định được 5 hành khách người Bỉ có mặt trên chuyến bay TK162 ngày 8/3. Những người này đi tàu SE21 xuất phát từ Nha Trang lúc 8h30 đến TP Hồ Chí Minh lúc 6h20. Lực lượng kiểm dịch Y tế quốc tế TP Hồ Chí Minh đang trực tại đây để phối hợp với quản lý nhà ga để đưa người đi cách ly đúng quy định

Như Bộ Y tế đã đưa tin, chuyến bay TK162 có hành khách dương tính với COVID-19, từ Istanbul đến TP.HCM ngày 8/3. Ngay sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trên chuyến bay này, Bộ Y tế đã đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay được thông báo liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi Sức Khỏe đúng quy định. Những đại lý bán vé cho các hành khách này sẽ có trách nhiệm thông báo cho hành khác.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, mới đây UBND TP Hồ Chí Minh có công văn khẩn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Hiện TP có 3 khu cách ly tập trung ở Quận 7, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi; 24/24 quận, huyện có khu cách ly tập trung cấp quận, huyện. 24/24 quận, huyện có khu cách ly tập trung cấp quận, huyện. Thế nhưng, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, trong khi dân số thành phố hơn 10 triệu người cộng với số lượng du khách du lịch đến thành phố nên các khu cách ly của thành phố đã sắp sử dụng hết công suất.

Qua khảo sát thực tế của Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thành phố và trao đổi với quân khu 7, được biết, có 3 đơn vị có thể thành lập khu cách ly tập trung do cơ sở vật chất đã có sẵn như nhà cửa, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát, gồm: Doanh trại Sư đoàn 317, Quân khu 7 (số 139 đường Lê Lợi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn); Trường Quân sự Quân khu 7 (số 6 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) và Khu điều trị của Bệnh viện Quân y 175.

UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép TP được sử dụng 3 địa điểm trên để thành lập sở cách ly tập trung chống COVID-19 nhằm giảm tải cho các khu tập trung của thành phố.

Về tình hình COVID-19 tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 17/3 đã ghi nhận 61 ca dương tính, trong đó có 16 người được chữa trị khỏi. Số ca nghi nhiễm 102, số người cách ly 29.929 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.825).

