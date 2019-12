TP Hồ Chí Minh: Vợ đau đớn đi báo công an chồng cưỡng hiếp con gái ruột

Theo tin từ Báo Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 22/12, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã lập hồ sơ điều tra làm rõ việc vợ tố cáo chồng cưỡng hiếp con gái ruột.

Cụ thể, sáng 21/12, cô con gái 13 tuổi kể cho mẹ rằng, cách đây ít ngày đã bị bố là V.T.D. (SN 1981, trú tại quận Thủ Đức) cưỡng hiếp. Nghe xong chuyện này, người mẹ ngồi sụp xuống đất không nói lên lời. Nhưng chị đã trấn an tinh thần lại và vào nhà hỏi chồng. Hai bên xảy ra cãi vã.

Uất hận vì con gái bị chính người chồng đồi bại xâm hại, người phụ nữ phóng xe lên Công an quận Thủ Đức trình báo sự việc. Lúc này ở nhà, anh D. nghĩ quẩn nên đã mua thuốc sâu về uống với ý định tự tử.

Tuy nhiên, sự việc đã bị người con trai lớn phát hiện và ngăn cản. Đồng thời hô hoán hàng xóm sang giúp đỡ. Một số người đã gọi đưa D. đến Bệnh viện cấp cứu . Theo tin mới nhất, D. đang trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, Công an đã cử tổ điều tra xuống xác minh, tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang đợi D. tỉnh lại để lấy lời khai.

Trước đó hồi tháng 9/2019, Công an huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) cũng từng thụ lý một vụ án tương tự. Theo đó, đơn vị đã bắt giữ đối tượng A.M. (31 tuổi, trú tại xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm con gái ruột.

Theo điều tra, ngày 21/9/2019, phát hiện A.M. có hành vi đồi bại với con gái là cháy y.N. (13 tuổi), vợ A.M. đã đến chính quyền địa phương và cơ quan công an để tố cáo. Cùng với việc đưa A.M. về trụ sở làm việc, cơ quan điều tra đã đưa cháu Y.N. đi giám định tình trạng Sức Khỏe , giám định pháp ý để phục vụ điều tra.

Your browser does not support HTML5 video.

Án chung thân cho người cha đồi bại hiếp dâm 2 con ruột

Nga Đỗ (t/h)