TPCN G Star và L-Star đã được kiểm nghiệm chất lượng và cấp phép lưu hành

Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép

Thực phẩm chức năng (TPCN) G Star và L-Star là một loại sản phẩm được rất nhiều người quan tâm, tin dùng. Đây là một loại thực phẩm bảo vệ Sức Khỏe đã được Bộ Y tế chứng nhận chất lượng và cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Sản phẩm là sự kết tinh những bài thuốc quý đặc biệt tác dụng rất tốt trong vấn đề tăng cân, giảm cân từ đó giúp cân chỉnh vóc dáng khiến cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.



Toàn bộ sản phẩm của Công ty TNHH Health Star đều được Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế cấp phép. Bên cạnh là bà Hoàng Thị Thuận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Health Star.



Bà Hoàng Thị Thuận, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Health Star-đơn vị sở hữu hai thương hiệu này cho biết: "TPCN G Star và L-Star là sản phẩm được đúc kết từ những bài thuốc quý trong dân gian với những thành phần vô cùng lành tính có tác dụng tốt cho sức khỏe như: Trà xanh, sâm đất, lá sen, chè vằng, khổ qua, ... Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm là các thầy trong ban cố vấn đến từ Học Viện Y học cổ truyền Việt Nam, Công tyTNHH Health Star chúng tôi tự tin sẽ mang lại những sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt, an toàn cho người tiêu dùng".



Với cương vị là người đứng đầu một thương hiệu lớn, bà Thuận luôn nhận thức rõ ràng về vai trò cũng như tầm quan trọng của TPCN đối với sức khỏe con người, nên ngay từ đầu mọi sản phẩm của Health Star đều được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế kiểm nghiệm chất lượng và cấp phép lưu hành.



Theo đó, toàn bộ các sản phẩm có tác dụng tăng cân, giảm cân của Health Satr trước khi đưa ra thị trường đều được kiểm nghiệm theo quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các sản phẩm của Công ty đều được Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế ký quyết định số: 12239/2019/ĐKSP; 13050/2019/ĐKSP, xác nhận đăng ký bản công bố phù hợp an toàn thực phẩm đối với TPCN G Satr và L-Satr của Công ty TNHH Health Star.



Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại được Bộ Y tế công nhận GMP và đồng ý cấp phép lưu hành rộng rãi trên toàn quốc.



Với các sản phẩm TPCN G Star và L-Star, không chỉ giúp cân chỉnh vóc dáng cho cơ thể như: tăng cân, giảm cân mà còn giúp điều hòa, lưu thông khí huyết, tăng cường hệ thống miễn dịch giúp cơ thể luôn ở trạng thái khỏe mạnh nhất kể cả sau khi dừng sử dụng sản phẩm.



Điều đáng nói là các sản phẩm có tác dụng hỗ trợ tăng cân, giảm cân của Health Star luôn giúp cơ thể săn chắc, không bị tích nước hay gây mệt mỏi, buồn ngủ.

Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Thị trường thực phẩm chức năng nói chung và thị trường thực phẩm tăng cân , giảm cân nói riêng đang sôi động. Tuy nhiên, do hình thức kinh doanh trên mạng nở rộ nên để người tiêu dùng phân biệt được đâu là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ của cơ quan chức năng là việc không dễ đối với người tiêu dùng. kinh doanh vốn là một môi trường cạnh tranh hết sức khốc liệt. Một sản phẩm tốt, chính hãng bị làm nhái, làm giả là chuyện hết sức bình thường.



Bà Hoàng Thị Thuận cho biết, thời gian qua, Ban Giám đốc và bộ phận pháp chế của Công ty TNHH Health Star đã phải phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong việc dẹp bỏ hàng nhái, hàng giả để bảo vệ thương hiệu của sản phẩm, uy tín của công ty.

Bà Thuận nhớ lại: "Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin sản phẩm có chứa chất cấm từ báo chí phản ánh, tôi lập tức họp với bộ phận pháp chế của công ty ngay trong đêm để tìm các giải pháp.

Sáng hôm sau, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, Công ty chúng tôi đã tiếp nhận sản phẩm chứa chất cấm mà báo chí đưa tin. Sau khi tiến hành việc phân tích thành phần và nhận định thương hiệu, chúng tôi khẳng định đó hoàn toàn không phải là sản phẩm chính hãng của công ty TNHH Health Star".



Bà Thuận khẳng định: "Sản phẩm của chúng tôi trước khi đưa ra thị trường đều được kiểm nghiệm và xác nhận mẫu mã, thương hiệu an toàn theo đúng các quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và niềm tin cho người sử dụng, tất cả các lô hàng của Health Star trước khi đưa ra thị trường đều được gửi kiểm nghiệm tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an dưới sự giám sát của các ban ngành và cơ quan chức năng".

Kết quả phân tích của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác nhận không phát hiện các chất cấm trong thực phẩm chức năng tăng cân G Star và giảm cân L-Star.



Trong phiếu kết quả phân tích ngày 20/4/2020 do Trung tá Đặng Văn Toàn – Phó viện trưởng Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an ký, nêu rõ: Không phát hiện thành phần Phenolphthaleine trong sản phẩm: Viên bổ thảo mộc G Star. Không phát hiện thành phần Sibutramine trong sản phẩm: Viên giảm cân L-Star.



Nói về việc sản phẩm “dính phốt” của Health Star – C Star, đại diện công ty cho cho rằng có thể bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. "Về vấn đề này, đội ngũ pháp chế của công ty chúng tôi cũng đang tiến hành thu thập chứng cứ để phối kết hợp với cơ quan chức năng làm sáng tỏ vấn đề, truy tố đến cùng những kẻ cố tình bôi nhọ sản phẩm, bôi nhọ thương hiệu của chúng tôi', bà Thuận cho biết.



Một sản phẩm chất lượng chỉ thực sự đủ uy tín khi tôn chỉ, mục đích vì con người và trên tinh thần thượng tôn Một sản phẩm chất lượng chỉ thực sự đủ uy tín khi tôn chỉ, mục đích vì con người và trên tinh thần thượng tôn Pháp luật . Việc sản phẩm TPCN G Star và L-Star được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kiểm nghiệm chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền thương hiệu thể hiện chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.



"Và với thương hiệu Health Star chúng tôi đang xây dựng thì sự uy tín và những giá trị mang lại cho khách hàng mới thực sự quan trọng. Chúng tôi khẳng định doanh nghiệp chúng tôi sẽ phát triển vững mạnh, trường tồn cùng thời gian” – Bà Hoàng Thị Thuận chia sẻ.