TP.HCM: Bao vây người đàn ông nghi ngáo đá dùng súng cố thủ trong nhà

Người đàn ông nghi ngáo đá khi được công an mời về trụ sở làm việc thì bất ngờ dùng súng đe dọa, cố thủ trong nhà.

Chiều 30/1, Công an quận 10, TP.HCM đang phong tỏa đường Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10 để xử lý, vây bắt người đàn ông nghi ngáo đá dùng súng cố thủ trong nhà. Trước đó, người dân khu vực nhìn thấy một người đàn ông cầm vật giống súng đi trên đường Lý Thái Tổ nên đã báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an có mặt tại hiện trường, yêu cầu kiểm tra hành chính người đàn ông trên thì người này bất ngờ bỏ chạy vào hẻm, cố thủ trong nhà.

Công an phường 9 đã phối hợp với Công an quận 10 để phong tỏa tuyến đường, bao vây con hẻm. Người đàn ông này khoảng 49 tuổi, trú quận 10, có súng và một vật nghi là lựu đạn, có biểu hiện nghi ngáo đá. Khi được yêu cầu kiểm tra, người này tìm cách tẩu thoát, trốn vào nhà mẹ ruột cạnh trụ sở một ngân hàng và cố thủ. Được biết, đây không phải là một vụ cướp ngân hàng, người tình nghi cố thủ trong nhà người thân, nghi ngáo đá

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND quận 10, ông Trần Xuân Điền cho biết:"Người dân lo ngại giống như vụ Củ Chi nên trình báo công an. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực trên để đảm bảo an toàn”, đồng thời khẳng định không có chuyện cướp ngân hàng.

Lực lượng chức năng quận 10 đã phong toả hiện trường và một phần đoạn đường Lý Thái Tổ để đảm bảo an toàn cho người đi đường, tiếp tục thuyết phục đối tượng ra ngoài nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Do vụ việc xảy ra gần trụ sở một ngân hàng trên đường Lý Thái Tổ nên rất nhiều người dân và người đi đường hiếu kì đã dừng lại xem. Hiện vụ việc vẫn đang được xử lý.

Người đàn ông có súng và vật nghi lựu đạn cố thủ. Clip: PLO

Chi Nguyễn (t/h)