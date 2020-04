TP.HCM bùng phát 4 ổ dịch sốt xuất huyết với hơn 6.300 ca mắc trong mùa dịch COVID-19

Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, chỉ trong một tuần, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết ở 4 phường, xã thuộc 3/24 quận, huyện. Cùng với đó, số ca mắc sốt xuất cũng tăng nhanh.

Trong tuần 17, TP đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao hơn so với 4 tuần trước đó, từ 116 ca lên 121 ca. Từ đầu năm đến nay, TP đã ghi nhận tổng số 6.394 ca mắc sốt huyết, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019 (20.885 ca) và chưa có trường hợp tử vong.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã thực hiện điều tra ca bệnh, xác định ổ dịch sốt xuất huyết hàng ngày để có chỉ định xử lý kịp thời và đúng hướng dẫn chuyên môn. Đồng thời, trung tâm cũng chủ động triển khai các hoạt động phòng bệnh như: giám sát, xử lý điểm nguy cơ, truyền thông ngay cả khi ca bệnh giảm.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, TP.HCM ghi nhận 1.259 ca mắc bệnh tay chân miệng, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019 và không có trường hợp tử vong. Đáng nói, số ca mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng.



Theo đó, trong tuần thứ 17, thành phố đã ghi nhận 16 trường hợp mắc, trong đó có 3 trường hợp nội trú và 13 trường hợp ngoại trú, tăng 2 ca so với trung bình 4 tuần trước đó.

Ngành y tế TP cũng đã yêu cầu các quận, huyện lên kế hoạch rà soát và xử lý các điểm nguy cơ trên địa bàn, thực hiện các hoạt động truyền thông lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết và COVID-19.

Dịch tay chân miệng năm nay bùng phát muộn hơn có thể do học sinh được nghỉ học dài ngày

Đối với các bệnh lây qua tiếp xúc như tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, cúm… Trung tâm cũng tăng cường phối hợp với ngành giáo dục giám sát, phát hiện sớm các chùm ca bệnh trong trường học; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cả nơi sống và nơi học tập của bệnh nhân, đồng thời truyền thông phòng bệnh trong trường học và cộng đồng.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bệnh tay chân miệng bắt đầu từ tháng 4. Năm nay, bệnh tay chân miệng đến chậm hơn năm trước, có thể do học sinh được nghỉ học kéo dài.

Người bệnh sốt xuất huyết nên tránh những thực phẩm gì. Video: VTC