TPHCM: Cháy kèm theo tiếng nổ lớn, người dân ôm đồ bỏ chạy

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 5/4, tại kho chứa hàng trên đường quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.



Thời điềm trên, người dân phát hiện khói bốc lên dữ dội từ kho xưởng của một công ty nằm trong con hẻm 839. Ngọn lửa kèm tiếng nổ lớn khiến nhiều nhà dân gần đấy phải di dời tài sản ra phía ngoài để đề phòng cháy lan.

Hỏa hoạn xảy ra giữa trưa





Mặc dù, công nhân cùng dân địa phương dùng bình dập lửa mini và nước để dập nhưng không thành.



Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều động nhiều xe Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân điều động nhiều xe cứu hỏa , cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Your browser does not support HTML5 video.





Theo cảnh sát, kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như hóa chất, nhựa. Sau một giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nhiều phương tiện và tài sản bên trong kho hàng bị thiêu rụi, kết cấu mái che của kho xưởng này cũng bị đổ sập.