TP.HCM chính thức gỡ bỏ phong tỏa ổ dịch bar Buddha, buộc tháo dỡ biển hiệu

Mới đây, Chủ tịch UBND quận 2, TP.HCM đã ký quyết định giải tỏa điểm cách ly kiểm dịch đối với quán bar Buddha (phường Thảo Điền, quận 2).

Ngày 23/4, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận 2 đã thông báo với chủ quán bar và tiến hành dỡ bỏ phong tỏa. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng giám sát việc khắc phục những sai phạm và việc vệ sinh, khử khuẩn của quán bar.

Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu quán bar Buddha phải gỡ bỏ tranh, hình ảnh tượng Phật, hình ảnh liên quan đến tôn giáo trong không gian quán, gỡ bỏ bảng hiệu "Buddha" trước quán.

Chủ quán bar trên đã cam kết thực hiện khắc phục những sai phạm trên và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh, phòng dịch và sử dụng bảng hiệu kinh doanh tại bar Buddha.



Trước đó, quán bar Buddha bị tiến hành phong tỏa do liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 liên quan đến quán bar này. Trong đó, trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 91 (phi công người Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TP.HCM) được công bố ngày 20/3. Đây là ca bệnh có tiền sử dịch tễ phức tạp, đi lại và tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là trong quán bar Buddha. CDC TP.HCM đã phát thông báo khẩn tìm kiếm người từng đến bar Buddha này từ ngày 13-17/3 và yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung. Sau đó lần lượt nhiều khách hàng từng đến quán bar Buddha trong khoảng thời gian trên đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

"Ổ dịch" bar Buddha bị phong tỏa. Ảnh: Vnexpress

Được biết, bar Buddha đã nhiều lần bị xử phạt do những vấn đề liên quan tới bảng hiệu và tên gọi của quán. Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch UBND quận 2, cho biết cơ sở trên đăng ký giấy phép kinh doanh của Buddha là nhà hàng, không phải quán bar.

"Theo giấy phép kinh doanh, đây là quán ăn tên Buddha. Nếu đăng ký là Buddha bar thì sẽ không được cấp giấy phép vì gây tranh cãi về tôn giáo", Zing dẫn lời Chủ tịch UBND quận 2 khẳng định.

Lãnh đạo UBND quận 2 cũng nói thêm, những sai phạm của bar Buddha kéo dài này là do UBND phường Thảo Điền chưa có biện pháp phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ, thiếu kiên quyết xử lý. Tuy nhiên, những sai phạm của quán ăn này chưa thuộc diện phải thu hồi giấy phép, sau khi cơ quan y tế hoàn tất xử lý dịch bệnh, quán ăn cần tuân thủ đúng nội dung ngành nghề đã đăng ký.

Cũng trong ngày 23/4, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa xây dựng xong bộ 10 tiêu chí đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Theo đó, có tất cả 10 chỉ số đánh giá, tổng số điểm là 100 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất. Nếu tổng số điểm từ 50 trở lên và đạt một số tiêu chí bắt buộc thì các cửa hàng ăn uống sẽ được phép hoạt động. Nếu điểm dưới 50 thì phải ngừng hoạt động.

Báo PLO đưa tin, bảng tiêu chí đã được gửi lên UBND TP.HCM và Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của TP). Sau khi xem xét và ban hành chính thức, dự kiến bảng tiêu chí này sẽ được áp dụng để xem xét cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở lại hay ngừng hoạt động cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội

Kiều Đỗ (t/h)