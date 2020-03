TP.HCM có 3 ổ dịch COVID-19, bác tin phong tỏa thành phố trong 14 ngày

Tính đến thời điểm hiện tại TP.HCM đã có 2 ổ dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng ở quận 2, quận 8 và một ổ dịch nguy cơ mới được xác định là huyện Bình Chánh.



Ổ dịch thứ nhất là từ những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia hiện sống ở khu dân cư 750 người có đạo ở quận 8.



Ổ dịch thứ 2 là từ những người tham gia trong quán bar Buddha với nguồn bệnh là bệnh nhân số 91 phi công của Vietnam Airline người Anh đã lây lan cho 10 người cùng dự ở quán bar. Đáng nói đã có 2 ca dương tính tiếp xúc F2 (tại chung cư cao cấp Masteri, Q.2) là người nước ngoài sống trong cùng chung cư và người Việt Nam là người thân (cư ngụ tại khu dân cư quận Tân Phú) của người phục vụ bàn ở quán bar.

53 bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ BV huyện Bình Chánh phải cách ly sau khi dự đám tang



Ổ dịch thứ 3 có nguy cơ lây lan trong cộng đồng thời gian tới là những người tham dự đám tang một bác sĩ ở huyện Bình Chánh. Một trong số những người tham dự đám tang là du học sinh từ Mỹ về nước hôm 10/3, sau đó được khẳng định dương tính với COVID-19 và trở thành bệnh nhân số 142. Trước mắt đã có 53 bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ của Bệnh viện huyện Bình Chánh phải cách ly tập trung sau khi dự đám tang này. Cơ quan chức năng hiện cũng xác định được 14 ca F1, 117 trường hợp F2 và đang trong quá trình điều tra dịch tễ, khoanh vùng ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.



Không có chuyện phong tỏa thành phố

Thông tin bịa đặt về việc phong tỏa TP.HCM trong 14 ngày lan truyền trên mạng xã hội



Trả lời về vấn đề này, UBND TPHCM khẳng định, thông tin về việc phong tỏa TPHCM trong 14 ngày là hoàn toàn bịa đặt. Trong bối cảnh thành phố đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND TP.HCM yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn trên những kênh thông tin chính thống.



UBND TP.HCM cũng cho biết đã giao Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với Công an TP xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch của thành phố.



Ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng - người phát ngôn UBND TP.HCM cho biết, hàng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TPHCM đều tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời.



Những thông tin chỉ đạo, điều hành từ cuộc họp đều được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, nắm bắt tình hình và chung sức với TP trong công tác phòng chống dịch.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19