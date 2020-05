TP.HCM có 9 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính, 7 người liên quan đến ổ dịch bar Buddha

Chiều 4/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM đã họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo, toàn thành phố có tổng số 55 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 53 ca đã xuất viện và 2 ca đang điều trị.

Ổ dịch bar Buddha đã ghi nhận 7/18 ca tái dương tính

Trong số 53 bệnh nhân đã xuất viện, 9 ca dương tính trở lại, đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi điều trị. Đó là các bệnh nhân 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157 và 206. Ba trường hợp 65, 157 và 206 mới được phát hiện và công bố ngày 4/5 gồm:

Bệnh nhân 65 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, tiếp xúc với bệnh nhân số 45) xuất viện ngày 1-4, được theo dõi sức khỏe tại nhà, xét nghiệm sau xuất viện 2 lần (ngày 11/4 và 21/4) cho kết quả âm tính; xét nghiệm ngày 1/5 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân 157 (nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh, từng đến quán bar Buddha, quận 2), xuất viện ngày 10/4, trở về nhà bằng taxi và được cách ly tại nhà theo dõi tiếp 14 ngày. Bệnh nhân được Trạm y tế phường Thảo Điền giám sát, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (các ngày 15, 20 và 25/4) cho kết quả âm tính. Kết thúc cách ly tại nhà ngày 25/4 sau khi có kết quả âm tính. Ngày 1/5, bệnh nhân được vận động đưa vào khu cách ly tập trung quận 2 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm mẫu ngày 2/5 dương tính lại.

Bệnh nhân 206 (nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, lái xe riêng của bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151), xuất viện ngày 23/4. Sau xuất viện, bệnh nhân sống 1 mình, tuân thủ cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường An Phú quận 2, không tiếp xúc với ai, tự khai báo sức khỏe cho trạm y tế; tự đặt mua đồ ăn, chỉ giao đến cửa phòng không nhận trực tiếp từ người giao. Kết quả xét nghiệm lần thứ nhất sau xuất viện (ngày 28/4) âm tính. Ngày 1/5, bệnh nhân được vận động đưa vào khu cách ly tập trung quận 2 và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 2/5 dương tính.



Đáng nói trong số 9 người này có tới 7 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch bar Buddha là 207, 124, 151, 224, 235, 157 và 206. Ổ dịch này ghi nhận tổng số 18 ca mắc COVID-19 thì đã có tới 7 người tái dương tính sau khi bình phục.



Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm, 9 ca tái dương tính trên tổng số 53 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM là tỷ lệ khá cao, chủ yếu xuất phát ở quán Buddha (quận 2). Ông yêu cầu cơ quan chức năng và địa phương theo dõi sát sao, phải tiếp tục cách ly điều trị.

Theo Sở Y tế TP HCM, trước tình hình có nhiều trường hợp tái dương tính, sở đã chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại trú hằng ngày các bệnh nhân COVID-19 đã bình phục. Việc lấy mẫu xét nghiệm giám sát sẽ thực hiện cho đến ngày thứ 30 sau khi khỏi bệnh.

Song song đó, ngành y tế TP HCM cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu bệnh nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong 14 ngày. Những trường hợp không thể tuân thủ được quy định thì buộc phải cách ly tập trung.

Ngành y tế thành phố nhận định, các trường hợp xét nghiệm âm tính sau 15 ngày xuất viện vẫn thuộc diện có nguy cơ cao cho cộng đồng, được yêu cầu không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Những người này phải luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và không tiếp xúc gần với người khác, tự theo dõi sức khỏe cho đến đủ 30 ngày sau khi xuất viện.

