TP.HCM: Dịch COVID-19 tạm lui, sốt xuất huyết lập tức bùng phát với 6 ổ dịch

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần thứ 18, TP.HCM ghi nhận 65 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 43,8% so với trung bình 4 tuần trước (116 ca).

Từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận 6.478 ca sốt xuất huyết, giảm 70,1% so với cùng kỳ năm 2019 (21.631 ca). Không có trường hợp tử vong trong tuần.

Đáng nói đây là thời điểm TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị vào mùa mưa, thuận lợi để bùng phát dịch sốt xuất huyết. Chỉ trong một tuần, TP thêm 2 ổ dịch sốt xuất huyết mới, nâng tổng số 6 ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết ở 7 phường, xã thuộc 4/24 quận, huyện.

Mùa mưa là thời gian đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết

Vì vậy, ngành y tế đã tiến hành xử lý phun hoá chất các ổ dịch, thực hiện diệt loăng quăng tại các ổ dịch, các điểm nguy cơ tại 15 phường, xã thuộc 5/24 quận, huyện.



Bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần lưu ý phòng ngừa sốt xuất huyết, vệ sinh thông thoáng nơi ở, diệt loăng quăng.

HCDC cũng cảnh báo, dù đang là thời điểm thấp nhất trong năm của dịch bệnh sốt xuất huyết nhưng đã có sự xuất hiện các ổ dịch nhỏ trong cộng đồng, cho thấy, nguy cơ dịch bùng phát luôn hiện hữu và càng tăng dần lên khi mùa mưa đến.

Phun thuốc diệt muỗi tại huyện xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Ảnh: TTXVN



Do đó người dân cần nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết; không chủ quan, lơ là ngay cả khi các trường hợp mắc bệnh đang giảm.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, không chủ quan, lơ là cho cộng đồng ngay cả khi các trường hợp mắc bệnh đang giảm.

Ngoài sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm khác tại TP.HCM như sởi, tay chân miệng... trong tuần qua cũng có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng kể là số ca mắc sởi từ đầu năm đến nay trên toàn thành phố là 453 trường hợp, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm 2019 (4.665 ca). Nguyên nhân là thời gian qua Trẻ em nghỉ học dài ngày để phòng ngừa dịch COVID-19 nên nguy cơ lây bệnh giảm.

Your browser does not support HTML5 video.

Người bệnh sốt xuất huyết nên tránh những thực phẩm gì. Video: VTC