TP.HCM dự kiến chi 112 tỷ mua khẩu trang, học sinh sẽ được cấp miễn phí khi đi học

Những đối tượng được hỗ trợ khẩu trang như sau:

Học sinh, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (học phổ thông) đang theo học tại các trường trên địa bàn TP.

Học viên, học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp khác.

Công nhân vệ sinh (thu gom rác, vận chuyển rác, quét đường, thoát nước) làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích 22 quận, huyện.

Loại khẩu trang được cấp là khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng đến 10 lần. Những người thuộc diện được hỗ trợ sẽ được cấp 9 khẩu trang trong vòng 3 tháng, tổng số khẩu trang cần hỗ trợ là 12/872/718 cái.

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông. Đáng chú ý, việc đeo khẩu trang chỉ quy định với học sinh phổ thông, không quy định cho học sinh mầm non.