TP.HCM ghi nhận thêm 2 ca dương tính trở lại với COVID-19

Chiều 1/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa qua địa bàn vừa ghi nhận 2 bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19 sau khi được xuất viện. Được biết, đây là hai bệnh nhân từng tới quán bar Buddha vào ngày 14/3. B124 (52 tuổi), quốc tịch Brazil, xuất viện vào ngày 14/4 và BN235 (25 tuổi), người Anh, xuất viện vào ngày 15/4. Sau khi xuất viện, hai bệnh nhân tuân thủ nghiêm chỉnh việc cách ly thêm 14 ngày tại nhà, được kiểm tra Sức Khỏe và xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 5, 10, 15 sau khi ra viện.

Như vậy, hiện TP.HCM đang ghi nhận 6 ca dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, trước đó là những bệnh nhân 92, 151, 207, 224. Tất cả các bệnh nhân này đều được cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Do những bệnh nhân tái dương tính vào nhiều mốc thời gian khác nhau sau xuất viện, Sở Y tế TPHCM quyết định tổ chức giám sát sức khỏe cho bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện: xét nghiệm kiểm tra virus SARS-CoV-2 mỗi ngày trong vòng 30 ngày kể từ khi xuất viện.

Bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đang được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM là phi công người Anh (43 tuổi). Theo Tiền Phong, bệnh nhân không sốt, diễn tiến chậm, tiên lượng nguy kịch. Vào ngày 30/4 vừa qua, hội chẩn chuyên môn đánh giá BN91 ổn định, mạch và huyết áp ổn định, phổi phải xẹp vùng sau dưới, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Bệnh nhân vẫn dương tính với virus, tiếp tục thở máy, lọc máu, chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).

Trong 53 ca bệnh tại TPHCM đã xuất viện, có 13 người đã về nước, xuất cảnh hoặc đến các địa phương khác, còn 40 người cư trú, lưu trú tại TPHCM. Bên cạnh đó, TP cũng nhận 7 trường hợp từ các tỉnh, thành phố khác chuyển về. Ngày 1/5, thành phố không ghi nhận trường hợp nghi nhiễm mới nào, 63 người cách ly tại khu cách ly tập trung, 90 người đang được theo dõi, cách ly tại nhà.

Cách ly tòa chung cư có bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 ở TP.HCM

Chi Nguyễn (t/h)