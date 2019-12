TP.HCM: Giang hồ cầm mã tấu đập phá xe bus giữa ban ngày, hành khách bỏ chạy tán loạn

Trưa ngày 22/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe bus vị chặn đầu, có vẻ như bên trong đang xảy ra ẩu đả. Phía bên ngoài chiếc xe thì có 1 nhóm khoảng 4-5 nam thanh niên cầm hung khí đập phá cửa kính, thậm chí đu lên cửa xe với vẻ vô cùng hung hãn.

Your browser does not support HTML5 video.

Video lan truyền trên mạng xã hội

Đoạn clip trên được cho là được quay tại khu vực trước trung tâm Thương mại Thủ Đức trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM. Sự hung hăng, táo tợn của nhóm côn đồ đạp phá xe bus trong clip khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Được biết, chiếc xe bus bị tấn công là xe bus hạy tuyến số 8 với lộ trình Bến xe Quận 8 - Đại học Quốc gia TP.HCM. Liên quan đến sự việc, chiều cùng ngày, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM thông tin trên báo Giao Thông rằng đã nắm được sự việc và đang yêu cầu đơn vị quản lý tuyến xe bus số 8 báo cáo.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào trưa 22/12, chiếc xe bus chạy tuyến số 8 BKS: 51B - 23225 do tài xế Quách I Rắc điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ quận Bình Thạnh đi quận Thủ Đức. Đến khu vực Trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức (phường Hiệp Bình Chánh), xe này bất ngờ bị nhóm khoảng 6 người đi xe máy chặn đường. Không chỉ vậy, nhóm này còn cầm hung khí đập vỡ toàn bộ phần cửa kính khiến những người chứng kiến vô cùng hoảng hốt.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe bus có khoảng 10 hành khách. Rất may tất cả các hành khách, lái xe và tiếp viên đều không bị thương tích gì. Một số người chứng kiến cho hay, những người trên xe đã bỏ chạy tán loạn sau vụ việc.

Chiếc xe bus bị hư hại, cửa kính vỡ nát sau sự việc. Ảnh: ATGT

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, HTX Quyết Thắng là đơn vị quản lý tuyến xe bus số 8. Hiện HTX đã trình báo sự việc lên Công an Phường Hiệp Bình Chánh thụ lý giải quyết.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cũng đã trích xuất dữ liệu camera để cung cấp cho công an và tiến hànhvlàm việc với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM để đề nghị hỗ trợ xử lý.

Sức Khỏe Báo Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Kiều Đỗ (t/h)