TP.HCM: Học sinh đi học cả ngày thứ 7, được phát miễn phí 9 khẩu trang vải

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở giáo dục về tổ chức dạy học cho học sinh đến trường sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Cùng với đỏ, Sở cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…



Song song với việc dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình, các trường phải bố trí dạy trực tiếp cả ngày thứ 7, cả hai buổi sáng- chiều, có kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém, đảm bảo hoàn thành chương trình học kỳ 2019-2020.

Các trường tổ chức dạy trực tiếp vào cả ngày thứ 7





Theo lịch, học sinh TP.HCM bắt đầu trở lại trường từ ngày 4/5 theo lộ trình riêng cho từng khối lớp. Khối cuối cùng tới trường là vào ngày 1/6 sau thời gian nghỉ dịch COVID-19. Học sinh quay trở lại trường được phát miễn phí 9 khẩu trang vải kháng khuẩn.



Các em sẽ có 10 tuần thực học. Trong đó, 2 tuần đầu, các trường hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch, ôn tập nội dung đã học trực tuyến, hướng dẫn các môn chưa học và phụ đạo cho học sinh chưa tham gia học trực tuyến.

Tuần tiếp theo ôn tập, củng cố, kiểm tra, đánh giá kết quả học trực tuyến, kiểm tra giữa học kỳ 2 học sinh lớp 4, lớp 5. Tiếp đó, 7 tuần tiếp là thực học, bắt đầu từ tuần 29 đến 35 theo phân phối chương trình, thực hiện ôn tập, kiểm tra định kỳ cuối năm học, xét hoàn thành chương trình lớp học.

Trước đó, Sở yêu cầu khi đi học trở lại của nhà trường được vận dụng kết hợp các hình thức trực tiếp và trực tuyến, giao nhiệm vụ học tập tại nhà, đảm bảo 100% học sinh được tiếp cận , thực hiện và hoàn tất chương trình.



Việc quy đổi kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh được Nhà trường hướng dẫn cụ thể thành kết quả kiểm tra đánh giá thường xuyên. Nhà trường có thể sử dụng thời lượng dạy học còn lại để tổ chức 2 buổi/ngày, cùng với kết hợp học trực tuyến và trực tiếp.

Để hoàn thành kiểm tra học kỳ trước ngày 30/6, mỗi học sinh TP.HCM sẽ phải làm 3 bài kiểm tra/môn, như kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ...



Trong văn bản của UBND TP.HCM cách đây không lâu về chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong văn bản này, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện, phường xã, thị trấn thực hiện thông báo số 177/TB-VPCP ngày 8-5 của văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thông báo kết luận này, không bắt buộc giãn cách trong trường, lớp học, không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp.

Học sinh được kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh tay trước khi vào lớp học





Bên cạnh đó, Nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, đảm bảo lớp học thông thoáng. Học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.

Bộ GD-ĐT, UBND các địa phương phải có trách nhiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo kết quả trung thực, khách quan.

Học sinh mầm non, tiểu học trở lại học sau 3 tháng nghỉ dịch

