TP.HCM kêu gọi hành khách trên chuyến bay có người nhiễm COVID-19 khẩn trương tới cơ quan y tế

Chiều ngày 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa phát đi thông báo khẩn, tìm kiếm hành khách trên các chuyến bay có người nhiễm COVID-19 từng đi, gồm có:

Các chuyến bay của Vietnam Airlines gồm: VN606/607 SGN-BKK-SGN VN607/VN606 đến TP.HCM ngày 7/3.

Chuyến bay TK162 của hãng Turkey Airlines xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến TP.HCM ngày 10/3.

Chuyến bay VN18 của Việt Nam Airline xuất phát từ Paris (Pháp) về Việt Nam vào ngày 10/3.

Chuyến bay VJ642 của Vietjet Air từ TP.HCM đến Đà Nẵng ngày 12/3.

Chuyến bay số hiệu QR968 của Qatar Airway xuất phát từ Doha (Qatar) về Việt Nam ngày 13/3.

Chuyến bay EK392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP.HCM ngày 15/3.

Các chuyến bay VN272 SGN-HAN và chuyến bay VN7263 HAN-SGN đi và đến TP.HCM ngày 16/3.

Phun khử trùng trên máy bay phòng ngừa lây lan virus SARS-CoV-2. Ảnh: VNA

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM kêu gọi tất cả những hành khách đã đi trên các chuyến bay trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra Sức Khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).

Ngoài ra, tất cả những người có thể đã tiếp xúc với hành khách từng đi các chuyến bay này cũng cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh. Đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 08 6957 7133.

Tính đến thời điểm hiện 19h tối 19/3, Việt Nam ghi nhận 76 ca nhiễm COVID-19, trong đó 16 ca đã được chữa khỏi. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có 12 ca nhiễm trong đó 3 ca đã được chữa khỏi.

Kiều Đỗ (t/h)