TP.HCM không còn người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19

Ngày 19/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM công bố thông tin mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Theo đó, thành phố có 32 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Từ ngày 15/2, thành phố không có thêm trường hợp nghi nhiễm (tức là sốt hoặc có các triệu chứng hô hấp khởi phát trong vòng 14 ngày sau khi tiếp xúc với bệnh nhân hay người đi về từ vùng dịch).

Bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi



Trước đó, thành phố ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 gồm 2 bố con người Trung Quốc điều trị ở Trước đó, thành phố ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 gồm 2 bố con người Trung Quốc điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất viện hồi đầu tháng 2. Bệnh nhân còn lại là Việt kiều Mỹ điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, xét nghiệm 5 lần cho kết quả âm tính nhưng vẫn được điều trị các bệnh lý nền và dự kiến sớm được xuất viện. Đây là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, được ghi nhận ca thứ 7.



Ngoài ra, 44 người tiếp xúc gần với 3 người bệnh đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, không có trường hợp nào xuất hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Bệnh nhân Việt kiều Mỹ đã khỏi bệnh, đang chờ xuất viện



Tại bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi, đang cách ly 28 trường hợp trở về từ vùng dịch. 54 người được giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện, hiện 36 người đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, chỉ còn 18 người được cách ly ở điểm tập trung.



Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, thành phố cũng cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 2.961 người. Trong số này đã có 2.792 người hết thời gian theo dõi, còn 169 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu bệnh.

Ngành y tế thành phố tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động cách ly kiểm dịch tại các địa phương, truyền thông về tình hình dịch bệnh cho người dân. Hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay được tăng cường ở cả ga quốc tế và ga quốc nội nhằm phát hiện kịp thời người nghi ngờ mắc bệnh, người đến từ những vùng có dịch để tổ chức theo dõi, cách ly phù hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

BS BV Chợ Rẫy tiết lộ về quá trình điều trị cho hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona

Hà Ly (t/h)