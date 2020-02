Ngày 20/2, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo , Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên cả nước.

TP.HCM kiến nghị cho học sinh, sinh viên cả nước nghỉ hết tháng 3 để chống dịch COVID-19

Theo đó, UBND TP.HCM nhận định tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus corona (COVID-19) diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới.

Do đó, để đảm bảo sự an toàn và Sức Khỏe cho học sinh cũng như giúp các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động trong việc triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, chuẩn bị cho năm học 2020-2021, giúp cho học sinh và phụ huynh an tâm, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nội dung sau:

Thứ nhất, chỉ đạo thống nhất cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đến hết tháng 3/2020.

Thứ hai, UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh thời gian năm học 2019-2020 như tiếp tục học kỳ II từ tháng 4/2020, dời kỳ thi THPT quốc gia 2020 đến cuối tháng 7.

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin trên báo Người Lao Động, nhiều phụ huynh tỏ ra đồng tình với kiến nghị trên của TP.HCM vì sức khỏe của học sinh là trên hết. Rất có thể còn những người đang mang mầm bệnh mà chưa được phát hiện, việc cho học sinh nghỉ thêm là hoàn toàn đúng đắn.

Bên cạnh đó, cũng có không ít phụ huynh cho rằng việc cho học sinh nghỉ thêm là không cần thiết: "Dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, theo tôi nên cho trẻ đến trường để ổn định lại cuộc sống. Thực tế không phải học sinh nghỉ học là ở nhà phòng bệnh, nhiều em vẫn tụ tập bạn bè thì còn nguy hiểm hơn".



Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, sáng 14/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do dịch COVID-19 (nCoV) gây ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh không nên cho đi học trở lại khi phụ huynh, học sinh vẫn lo lắng: "Nếu chưa làm được cho phụ huynh và học sinh yên tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay. Đã đi học trở lại thì trường, lớp phải thật sự an toàn, an toàn cả dưới góc độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh, của phụ huynh học sinh".

Kiều Đỗ (t/h)