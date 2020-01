TP.HCM: 'Mở màn' cướp giật đầu năm, hai thanh niên bị tóm gọn

Trên đường đi đến đình thần Tân Long, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Vũ và Nhịn phát hiện cặp vợ chồng đi xe phía trước đang nghe điện thoại nên đã áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo thông tin từ Công an phường Tân Động Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản của người đi đường.

Cụ thể, vào sáng hôm nay, vào lúc 8h, Lý Hoàng Vũ (SN 1997, quê Bình Dương ) và Lê Minh Nhịn (SN 1990, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở Nhịn đến khu vực đình thần Tân Long, thuộc phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Tại đây, hai gã thanh niên phát hiện một cặp vợ chồng đi xe phía trước đang nghe điện thoại nên đã áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy.





Hai thanh niên bị tóm gọn

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân , anh Nguyễn Thanh Hải, thành viên CLB PCTP phường Tân Đông Hiệp có mặt gần đó đã nhanh chóng đuổi theo. Chạy được khoảng 1 km, anh Hải đuổi kịp và cùng người dân bắt giữ 2 thanh niên cùng tang vật giao cho công an.

Chân dung đối tượng Lý Hoàng Vũ

Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương đã phá chuyên án 129C, bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm chó, mèo trên địa bàn huyện.

Theo đó, các đối tượng gồm: Đoàn Công Yên, sinh năm 1998; Trần Ngọc Anh, sinh năm 2000; Đỗ Xuân Thái, sinh năm 1998; Đới Sỹ Tân, sinh năm 1989, đều ở xã Quảng Hải; Lê Đình Long, sinh năm 1994, ở xã Quảng Lưu; Lê Văn Tuấn, sinh năm 1995 và Lê Văn Nam, sinh năm 1998 ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương; Cao Văn Anh, sinh năm 2003, ở xã Quảng Đại và Trần Trọng Nam, sinh năm 1994 ở xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn.

Qua điều tra, khám xét nơi ở các đói tượng, Công an huyện Quảng Xương đã thu giữ 5 xe mô tô, 12 dao kiếm các loại, 2 bộ súng bắn điện, 2 bình xịt hơi cay, 1 chai bột ớt, 2 con chó, 12 con mèo và nhiều tang vật khác có liên quan.

Khai báo tại cơ quan chức năng, các đối tượng nhận đã gây ra 4 vụ cướp giật tài sản và 20 vụ trộm cắp chó, mèo, cây cảnh gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ.

Cảnh giác với nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm- THVL Tổng Hợp