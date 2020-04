TP.HCM: Người dân bị nhắc nhở, xử phạt răn đe khi không đeo khẩu trang ra đường

Tối 17/4, lực lượng ngành của UBND phường 12, quận 10 tiếp tục ra quân nhắc nhở những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thời điểm từ 18- 21 giờ, nhiều người dân tụ tập để ăn uống và không đeo khẩu trang trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, đường đường 3/2 và đường Sư Vạn Hạnh...

Tại một công viên trên đường Hòa Hưng, nhiều người dân bất ngờ bỏ chạy khi thấy tổ liên ngành đến gần. Không ít trường hợp, khi thấy cảnh sát yêu cầu dừng lại nhưng họ nhanh chóng lên xe máy rời đi. Theo Zing , tối qua, có 6 trường hợp bị lập biên bản xử phạt, 10 người khác bị nhắc nhở.

6 trường hợp bị lập biên bản xử phạt

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch UBND phường 12, quận 10 (TP.HCM) cho biết sau nhiều ngày tuần tra, tổ kiểm soát nhận thấy ý thức chấp hành các biện pháp phòng dịch COVID-19 của người dân đã tốt hơn.



Thế nhưng, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn ghi nhận trong tuần qua nhiều thanh niên vẫn tụ tập ăn nhậu, không đeo khẩu trang khi đi trên vỉa hè.



"Ngoài các trường hợp bị lập biên bản, chúng tôi vẫn thông cảm và chỉ nhắc nhở với một số người đặc biệt như phụ nữ "Ngoài các trường hợp bị lập biên bản, chúng tôi vẫn thông cảm và chỉ nhắc nhở với một số người đặc biệt như phụ nữ mang thai ...", ông Phong nói.

Một số trường hợp được nhắc nhở Một số trường hợp được nhắc nhở





Theo ông Phong, sau nửa tháng thực hiện giãn cách xã hội , lực lượng chức năng đã xử phạt 70 trường hợp, nhắc nhở hơn 150 trường hợp không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Trước đó, tại buổi họp giao ban trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 giữa Chính phủ với các địa phương chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có đề xuất về việc tăng mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Theo như ông Phong, mức phạt tối đa theo Nghị định 176 là 300.000 đồng là hơi thấp. Thành phố kiến nghị tăng mức xử phạt hành vi này để đủ sức răn đe.



Your browser does not support HTML5 video.