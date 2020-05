TP.HCM: Phát hiện nhiều hàng hóa Trung Quốc gắn mác hàng Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ

Theo Bản Kế hoạch triển khai công tác phòng chống gian lận xuất xứ trên địa bàn TP.HCM năm 2020 vừa được ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM – Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả TPHCM (BCĐ 389) - vừa kí ban hành, các sở ngành, lực lượng chức năng được yêu cầu tăng cường, công tác kiểm tra giám sát địa bàn phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…



Mới đây nhất, Cục Hải quan TP.HCM phát hiện 3 container bọc nệm, gồm 4.036 bao nệm xuất xứ Trung Quốc nhưng nhãn mác lại hiển thị "Made in Vietnam" do Công ty TNHH Super Foam (địa chỉ tại xã Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương ) đứng tên nhập khẩu. Trên bao bì sản phẩm ghi rõ nhà nhập khẩu là doanh nghiệp có địa chỉ tại California, Hoa Kỳ.

Nhiều hàng hóa Trung Quôc giả "đội lốt" hàng Việt Nam để xuất khẩu



Nhận định của Cục Hải quan TPHCM, nếu nhập khẩu trót lọt, nhiều khả năng 3 container hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam nêu trên sẽ được chuyển bất hợp pháp sang Hoa Kỳ, nhằm lẩn tránh xuất xứ hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế cao.



Đáng nói, một số sản phẩm đệm mút của Việt Nam vừa bị các nhà sản xuất tại Hoa Kỳ đệ đơn lên Bộ Thương mại nước này yêu cầu điều tra chống bán phá giá.



Trước đó, vào tháng 4/11/2019, trong cuộc hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về ngăn chặn gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại” do cơ quan này phối hợp cùng Bộ Công thương và USAID (Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ), ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, Cục đã phát hiện và bắt giữ lô hàng của Công ty TNHH B tạm nhập từ Trung Quốc và tái xuất sang Mỹ. Được biết, doanh nghiệp này khai báo hàng là cáp internet, nhưng qua kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu, các sợi cáp quang mang hiệu Monster, trên bao bì sản phẩm có in sẵn dòng chữ “Made in Vietnam”.



Ngày 9/10,Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng phát hiện bắt giữ lô hàng của một công ty. Qua khai báo biết được, đây là lô hàng quần áo nam nữ, xuất xứ Trung Quốc (có C/O mẫu E). Theo kết quả kiểm tra cho thấy, bên cạnh một số mặt hàng quần áo xuất xứ ghi Trung Quốc (China), có 3.000 quần áo trên tem/mác thể hiện “Made in Vietnam” và 5.000 quần áo khác thể hiện “Made in Korea”.



Tổng cục Hải quan đã chỉ rõ một loạt thủ đoạn, hành vi của các doanh nghiệp. Nhiều hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam, hàng hóa khi nhập về để tiêu thụ trong nước đã ghi sẵn chữ “Made in Vietnam” hoặc trên bao bì sản phẩm, phiếu bảo hành đều ghi bằng tiếng Việt thông tin, nhãn hiệu, địa chỉ, trung tâm bảo hành Việt Nam. Hay, hàng hóa ghi “Made in China” nhưng khi đưa ra lưu thông, tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp bóc nhãn hàng hóa và thay nhãn mới ghi “Made in Vietnam” hoặc “Xuất xứ Việt Nam”, “Sản xuất tại Việt Nam”.



Để tránh tái diễn các vụ việc tương tự, Bản kế hoạch của BCĐ 389 giao nhiệm vụ cho từng cơ quan chuyên môn như sau:



- Cục Hải quan thành phố tăng cường kiểm tra chặt chẽ khai báo mã HS cho mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp, không để các đối tượng cố tình khai sai mã HS của nguyên liệu nhập khẩu để làm căn cứ xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu tại các đơn vị cấp chứng nhận xuất xứ...

- Cục Quản lý thị trường TPHCM cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa. Khu vực tập kết hàng hoá các chợ đầu mối, tuyến đường từ khu vực biên giới Tây Nam về thành phố và các tỉnh lân cận, từ các khu kinh tế cửa khẩu vào nội địa, đường hàng không, đường biển...

- Cục Thuế TPHCM cũng được giao nhiệm vụ phát hiện các tổ chức cá nhân sử dụng hoá đơn có dấu hiệu bất thường. Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá cho nguyên vật liệu, hàng hoá mua vào có giá trị lớn từ 100 triệu đồng trở lên. Chủ động cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý….



Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo quản lí chặt chẽ. Tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng hoá đơn quay vòng để hợp thức hoá các loại hàng hoá nhập lậu, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp làm căn cứ xác định nguồn gốc nguyên vật liệu đầu vào trong nước để giả mạo nhãn mác xuất xứ Việt Nam...

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ trì tăng cường quản lí giám sát về điều kiện hoạt động thương mại điện tử, các mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ số để kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn mác xuất xứ Việt Nam…