TP.HCM phát thông báo khẩn truy tìm du khách Anh tiếp xúc gần với ca thứ 17 nhiễm COVID-19

Ngày 11/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã phát đi thông báo khẩn, tìm kiếm một khách du lịch người Anh là hành khách trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines khởi hành từ London (Anh) và hạ cánh tại Sân bay Nội Bài, Hà Nội (Việt Nam) hôm 2/3. Hành khách này được xác định là tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 17 N.H.N (26 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).

Danh tính hành khách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đang tìm kiếm là Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh, theo TTXVN.

Phun khử trùng trên máy bay.

Ngày 5/3, du khách này đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày 7/3, du khách rời Hội An đến TP.HCM.

Hiện hành khách này được xác định vẫn đang ở trên lãnh thổ Việt Nam nhưng chưa rõ chính xác nơi lưu trú. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Khu vực cách ly tại quận 3. Ảnh: PLO

Cùng ngày, Sở Y tế TP.HCM cũng đã có văn bản đề nghị UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan trên địa bàn thành phố phổ biến rộng rãi danh sách hành khách trên chuyến bay VN0054 đến các cán bộ, công chức của đơn vị và người dân của địa phương.

Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị này tổ chức rà soát, lập danh sách những người tiếp xúc với các trường hợp đi trên chuyến bay này chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM hoặc trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi Sức Khỏe kịp thời theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video. Khuyến cáo về cách phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

Kiều Đỗ (t/h)