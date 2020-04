TP.HCM: Quyết định cho học sinh học 2 buổi/ngày, trung tâm ngoại ngữ và tin học hoạt động lại từ 4/5

Tin tức mới nhất ngày 29/4, Tuổi trẻ Online dẫn lại thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hôm nay đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Trong đó, hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày sao cho phù hợp với điều kiện của đơn vị.



Trước đó, ngày 28/4, UBND TP.HCM đã có văn bản cho học sinh đi học trở lại vào ngày 4/5. Cụ thể như sau: Lớp 12 và lớp 9 đến trường từ 4/5, ngày 5/5 đi học bình thường; lớp 10, 11 và lớp 4, 5, 6, 7, 8 đến trường từ 8/5, ngày 11/5 bắt đầu đi học. Học sinh lớp 1, 2, 3 đến trường từ 11/5, ngày 12/5 bắt đầu đi học. Riêng học sinh mầm non, lớp lá bắt đầu đi học từ 18/5, lớp mầm và chồi là từ 25/5, các lớp còn lại là từ 1/6.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên vào ngày 2/5 để thực hiện các công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.



Văn bản trên cũng lưu ý các trường phải đảm bảo việc giáo viên thực hiện giảng dạy, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học trực tuyến theo đúng văn bản chỉ đạo của Ngành.



Tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị, hiệu trưởng nhà trường sẽ quyết định việc tổ chức cho học sinh học bán trú, học 2 buổi/ngày sao cho phù hợp. Khi đến trường, tất cả giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang; thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay; yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang ngay từ cổng trường; nghiêm túc giãn cách, hạn chế tiếp xúc, hạn chế di chuyển, tổ chức lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.



Trung tâm ngoại ngữ và tin học tại TP. HCM hoạt động lại từ 4/5



Như đã nói ở trên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học... sẽ tập trung toàn bộ nhân viên từ 2/5 để thực hiện các công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Tiếp đến, từ 4/5 các trung tâm và cơ sở sẽ bắt đầu hoạt động bình thường. Buổi đầu tiên học viên đến các trung tâm cơ sở phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch với thầy cô, buổi sau đi học bình thường.

