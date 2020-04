Mục sở thị robot thay thế nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn và lau sàn nhà trong khu cách ly

Từ ngày 4/4, Bệnh viện dã chiến Củ Chi chính thức đưa robot khử khuẩn phòng cách ly đi vào hoạt động. Đây là sản phẩm sáng tạo của “Vườn ươm sáng tạo” thuộc Trung tâm công nghệ Công nghệ thông tin của Bệnh viện Quân Dân Y miền Đông theo đơn đặt hàng của Sở Y tế TPHCM.

Đơn vị thiết kế mất 2 tuần phác thảo ý tưởng, thiết kế và chế tạo bản thử nghiệm. Sau đó sản phẩm được chỉnh sửa và cải tiến theo góp ý của Hội đồng khoa học công nghệ Sở Y tế. Đến nay, “robot khử khuẩn phòng cách ly đi” đã hoàn chỉnh và chính thức đi vào hoạt động tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Nhân viên y tế điều khiển robot đi đến phòng cách ly để khử khuẩn



Robot có 2 chức năng chính là phun xịt thuốc khử khuẩn và lau sàn nhà sau khi phun xong. Sau đó, robot còn biết tự khử khuẩn mình trước khi ra khỏi phòng cách ly. Nhân viên y tế có thể ngồi ở khu hành chính để điều khiển robot từ xa qua mạng 3G hoặc mạng internet.

Robot phun thuốc khử khuẩn toàn bộ phòng cách ly

Với khả năng làm việc thay thế nhân viên y tế, sản phẩm này được sử dụng nhằm làm giảm bớt áp lực công việc cũng như hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Sở Y tế sẽ trang bị robot khử khuẩn cho tất cả bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị người nhiễm COVID-19.

Trước đó, từ giữa tháng 3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã đưa robot có tên BK-AntiCovid vào phục vụ trong khu vực cách ly của bệnh viện.



Đây là sản phẩm của nhóm giảng viên Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, chế tạo theo đơn đặt hàng của bệnh viện Phụ sản – Nhi. Robot này được làm từ thép không gỉ, cấu tạo đúc chống thấm nước nên có thể xịt thuốc khử trùng toàn thân robot vẫn không ảnh hưởng đến các mạch, linh kiện bên trong.



Robotcó nhiệm vụ vận chuyển thức ăn, thuốc men, vật dụng….cho bệnh nhân ở khu cách ly các trường hợp nghi nhiễm COVID- 19. Mỗi lần robot có thể mang gần 100kg vật dụng.

