TP.HCM sẵn sàng 50.000 kit xét nghiệm COVID-19 để phân loại hành khách nhập cảnh

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 chiều 16/3, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thông tin chỉ trong thời gian ngắn vừa qua TP.HCM có 5 ca mới và 41 ca mắc COVID-19 mới trên toàn quốc đều liên quan tới các chuyến bay, hành khách nhập cảnh từ nước ngoài.

Trước thực trạng trên, Sở Y tế sẽ tăng cường và nâng tổng số bộ kit xét nghiệm dịch COVID-19 lên 50.000 bộ từ nay đến tháng 6.

Hiện tại, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng 3.000 bộ xét nghiệm, đến cuối tháng 3 sẽ bổ sung đủ 10.000 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Ông Bỉnh cho biết, đến tháng 4/2020, thành phố sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit xét nghiệm mới và đến tháng 5,6/2020 sẽ trang bị thêm 20.000 bộ kit nữa.

Vị Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, việc xét nghiệm đối với hành khách nhập cảnh là công đoạn quan trọng trong công tác phòng, tránh lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.



"Chúng ta cần cố gắng để có thể xét nghiệm, phân loại đối với toàn bộ hành khách nhập cảnh vào TP.HCM từ vùng dịch. Công đoạn này giúp ngăn ngừa triệt để việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng", ông Nguyễn Tấn Bỉnh phát biểu tại cuộc họp.



Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết ngành y tế thành phố đã rà soát tất cả những trường hợp nhập cảnh vào TP.HCM từ các quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ, xét nghiệm trước khi vào khu cách lý tập trung và nơi cư trú.



Ngay trong ngày đầu tiên áp dụng xét nghiệm y tế hành khách nhập cảnh từ châu Âu, Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất đã ghi nhận khoảng 1.000 trường hợp cần lấy mẫu.



Nhận thấy tình trạng này kéo dài có thể làm gánh nặng cho sân bay, Sở y tế thành phố đã xin ý kiến Bộ Y tế được lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly của Quân khu 7. Hành khách từ sân bay được đưa tới khu cách ly sẽ được hướng dẫn điền tờ khai, lấy mẫu, phân bố về cơ sở cách ly phù hợp.

Toà Tổng giám mục Sài Gòn cũng phát đi thông báo tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận kể từ ngày 15/3 cho đến khi có thông báo mới.

Các quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho các gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.



Tính đến sáng 16/3, TP.HCM có tổng cộng 8 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong đó, 3 người đã khỏi bệnh, xuất viện. 5 bệnh nhân đang được điều trị bao gồm: Bệnh nhân 32 - cô gái trở về từ London (Anh) từng tiếp xúc bệnh nhân 17. Bệnh nhân 45 và 48 là hai ca lây nhiễm từ bệnh nhân 34 ở Bình Thuận. Bệnh nhân 53 - người Cộng hòa Czech và bệnh nhân 54 - người Latvia.

