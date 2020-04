TP.HCM: Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, bệnh nhân 91 vẫn đang phải chăm sóc tích cực

Các nữ bệnh nhân tại TP.HCM được xuất viện hôm 29/3. Ảnh: Thanh Niên

Được biết, bệnh nhân 203 (35 tuổi, quốc tịch Việt Nam) từ Hi Lạp về nước trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, có quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 17/3. Thời điểm này, bệnh nhân không có triệu chứng và được đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 10 (huyện Nhà Bè).

Trong khi đó, bệnh nhân 234 (69 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) từ Paris (Pháp) về Việt Nam trên chuyến bay của Vietnam Airlines, số hiệu VN2106, số ghế 45. Bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3 sau đó được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7.

Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển đến cách ly, theo dõi tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Bệnh nhân nước ngoài xúc động khi được ra viện