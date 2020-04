TP.HCM: Tiếp tục cấm xe vận chuyển khách, hạn chế hoạt động các bến phà

Tối 15/4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM thông báo khẩn cấp tiếp tục tạm ngưng các tuyến xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch ra vào TP từ ngày 16 đến hết 22/4 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ 0h ngày 16 đến hết 22/4, tiếp tục tạm ngưng vận chuyển các tuyến xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn thành phố.

TP.HCM tiếp tục ngưng vận hành phương tiện hành khách công cộng

Các chuyến xe được phép hoạt động như trên phải được khử trùng xe trước và sau khi đón khách, không chở quá 50% sức chở. Toàn bộ lái xe, nhân viên phục vụ phải chấp hành đầy đủ các quy định khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang...

Tối cùng ngày, Sở Giao thông vận tải TP cũng thông báo thời gian hoạt động của các bến phà, bến khách ngang trong thời gian tiếp tục thực hiện cách ly xã hội tại TP.HCM.



Từ 0h ngày 16 đến hết 22/4, hoạt động của bến phà, bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách như sau:

Phà Cát Lái (nối quận 2 với Đồng Nai) duy trì hoạt động trong các khung giờ từ 5h đến 9h và từ 16h đến 20h. Thời gian còn lại phà chỉ phục vụ xe vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, xe công vụ, xe cấp cứu, xe phục vụ chống dịch...

Sở Giao thông vận tải TP cũng nêu rõ các phương tiện cấm đi lại qua phà gồm xe khách, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tải có tổng tải trọng từ 8 tấn trở lên.

Bến phà Cát Lái

Đối với phà Bình Khánh vẫn hoạt động để phục vụ công nhân, người lao động tại huyện Cần Giờ làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Phục vụ thường xuyên cho xe chở người đi cách ly tập trung tại huyện Cần Giờ. Lưu ý, hành khách trên phà chấp hành đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m, phà không được phép chở quá 50% sức chứa.

Đối với các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách phải tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách.

Riêng tuyến đò từ Cần Thạnh - Cù Lao Phú Lợi (xã Thạnh An) và tuyến Cù Lao Phú Lợi - Thiềng Liềng vẫn hoạt động bình thường, bắt buộc chấp hành các quy định về chống dịch COVID-19.

Sở Giao thông vận tải TP yêu cầu các đơn vị liên quan, các khu chế xuất, khu công nghiệp lập tức thông báo cho người dân, công nhân được nắm rõ hoạt động của các bến phà, các phương tiện để có lịch trình đi lại thuận tiện, tránh gây bất tiện cho người dân.

Lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP cử người giám sát, kiểm tra, xử lý cá nhân, đơn vị nào chấp hành chưa tốt.

