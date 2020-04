TP.HCM tiếp tục đóng cửa rạp chiếu phim, phòng gym, cơ sở làm đẹp

Mới đây UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) trên địa bàn.

Theo đó, một số hoạt động, lĩnh vực kinh doanh sẽ phải tiếp tục ngừng hoạt động từ ngày 23/4 cho tới khi có thông báo mới.

Cụ thể, những lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động, gồm: Cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, spa, vật lý trị liệu, xông hơi, massage; Các tụ điểm vui chơi giải trí, sân khấu, rạp chiếu phim, trung tâm tiệc cưới, vũ trường, quán bar, karaoke, pub, beer club, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Intetnet, game online), các trung tâm thể thao và cơ sở kinh doanh thể thao trong nhà.

TP.HCM tiếp tục đóng cửa các phòng gym. Ảnh: Zing

Các hoạt động sau cũng tiếp tục bị tạm dừng: Tiếp nhận khách mới tại cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình homestay, AirBnb; Nghi lễ, hoạt động tôn giáo có tập trung trên 20 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Các hoạt động hội họp tập trung trên 20 người; Tụ tập trên 20 người tại công cộng bên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học.

Ngoài ra, mọi hoạt động khác khác sẽ được trở về bình thường nhưng phải chịu sự giám sát, quản lý của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.



Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức làm việc bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch. Thực hiện vệ sinh phòng họp và khử khuẩn sau mỗi cuộc họp. Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính qua mạng và qua bưu điện. Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để họp trực tuyến và trao đổi công việc.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi làm việc và nơi công cộng, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 2 m; hạn chế ra khỏi nhà nếu thực sự không cần thiết.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt nhịp cuộc sống sau giãn cách xã hội sao cho an toàn

Như đã đưa tin, cũng trong ngày 23/4, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã được gửi lên UBND TP.HCM và Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của TP) bộ 10 tiêu chí đánh giá đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Theo đó, có tất cả 10 chỉ số đánh giá, tổng số điểm là 100 do Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đề xuất. Nếu các cửa hàng ăn uống có tổng số điểm từ 50 trở lên và đạt một số tiêu chí bắt buộc thì sẽ được phép hoạt động. Nếu điểm dưới 50 thì phải ngừng hoạt động.



Sau khi xem xét, dự kiến bảng tiêu chí này sẽ được ban hành chính thức và áp dụng để phân loại, xem xét cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được mở lại hay ngừng hoạt động cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội.

Kiều Đỗ (t/h)