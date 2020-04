TP.HCM xác định 3 nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian tới

3 nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian tới

Thông tin trên Vietnamplus, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối 24/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị , Bí thư Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra 3 nguy cơ lây nhiễm, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện tốt các phương châm chống dịch trong thời gian tới.



Theo đó, ông Nhân đề nghị các cơ quan chức năng làm tốt những điều sau: Ngăn chặn, phát hiện kịp thời, triệt để nguồn lây từ nước ngoài vào; cách ly kịp thời, triệt để lây nhiễm trong nước, trong thành phố; mỗi người dân tự phòng dịch cho mình, cho cơ quan tổ chức của mình, cho cộng đồng dân cư.

Nguy cơ lây nhiễm trong thời gian tới có thể đến từ những bệnh nhân tái dương tính





Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian tới, đầu tiên là những người chữa khỏi có thể bị dương tính trở lại. Do đó, ngành y tế vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình Sức Khỏe các bệnh nhân sau khi được chữa khỏi.



Nguy cơ thứ 2, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục về trong thời gian tới. Vì vậy, thành phố nên có phương án để cách ly xét nghiệm sàng lọc ngay khi xuống sân bay. Để làm tốt việc này, bên cạnh số lượng chỗ cách ly hiện nay đã có, cần chuẩn bị dự phòng thêm 2.000 chỗ để đề phòng các tình huống xảy ra.



Trong thời gian tới, khi các đường bay quốc tế được mở trở lại, lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, du lịch sẽ tăng lên. Vì vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu ngành y tế cần chủ động để kiểm soát dịch bệnh từ những đối tượng này.



Dự kiến trong thời gian tới, thành phố tập trung thực hiện Thông báo 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công văn 1490/UBND-VX ngày 23/4/2020 của UBND Thành phố về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thành phố tăng cường giám sát phòng, chống dịch COVID-19 đối với các khu vực và nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nhà máy, xí nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ công nhân, trường học, siêu thị, bệnh viện, phòng khám, các đơn vị cung cấp suất ăn tập thể, chợ truyền thống, các đơn vị vận chuyển hàng khách công cộng, chung cư, nhà tập thể…

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tái sắp xếp và củng cố điều kiện của các khu cách ly tập trung để chuẩn bị cho giai đoạn mới, dự kiến bắt đầu vận hành vào ngày 27/4/2020. Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại năng lực ứng phó của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh đối với COVID-19 và cả các dịch bệnh đang lưu hành tại Thành phố.





Thái Lan cân nhắc giảm bớt các biện pháp giãn cách xã hội



Hôm 24/4, theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết hiện tại ông đang cân nhắc về việc việc có nên bớt các biện pháp giãn cách Hôm 24/4, theo Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết hiện tại ông đang cân nhắc về việc việc có nên bớt các biện pháp giãn cách xã hội hay không trong bối cảnh các ca nhiễm COVID-19 tại Thái Lan đang giảm đáng kể.



Tuy nhiên , người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho rằng, mặc dù các ca lây nhiễm đã giảm hẳn so với trước khi thiết lập tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm nhưng không có nghĩa là quốc gia đã an toàn.



Có nghĩa là, đất nước vẫn sẽ có những mối đe dọa bên ngoài, các dịch bệnh có thể bùng phát trở lại nếu không cảnh giác. Do đó, ông Prayut khẳng định, việc ưu tiên lớn nhất của chính phủ hiện tại là sức khoẻ của người dân và tiếp đến là tới sinh kế, thu nhập. Đồng thời, ông cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh bao gồm cả việc giãn cách xã hội và không nên chủ quan trước tình hình.

Ông Prayut khuyến cáo tới người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và không nên chủ quan trước tình hình. Ảnh: Phuket News







Cùng ngày 24/4, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anuthin Charnvirakul cho biết, ông đã chuyển để xuất lên thủ tướng về các công việc sau khi sắc lệnh tình trạng khẩn cấp hết hiệu lực vào ngày 30/4 tới.

Những đề xuất này có sự tư vấn của chuyên gia y tế và dịch tễ. Theo ông Anuthin, điều quan trọng là phải đưa xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, thủ tướng mới là người sẽ đưa ra quyết định có nên duy trì lệnh tình trạng khẩn cấp hay không.



Hiện, Thái Lan đang kiểm soát tốt tình hình khi các ca nhiễm mới tại nước này kể khi áp đặt lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của trung tâm kiểm soát dịch COVID-19, Taweesilp Visanyothin thì dù tình trạng đã được cải thiện nhưng Thái Lan cần đề phòng làn sóng thứ hai của dịch bệnh, nếu điều này xảy ra có thể gây quá tải nghiêm trọng cho hệ thống y tế.

Ước tính tại Thái Lan, mỗi bệnh nhân điều trị COVID-19 phải tiêu tốn khoảng 30 ngàn đô la Mỹ. Với hơn 2.000 bệnh nhân chính phủ nước này đã chi ra hơn 600 triệu USD tiền chi phí y tế và nếu con số này tăng thêm thì đó sẽ là gánh nặng của chính phủ. Hiện tại Thái Lan đã ghi nhận 2.854 trường hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona (Covid-19) sáng 25/4

Minh Tú (t/h)