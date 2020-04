Trà cam thảo – uống thế nào để tốt cho sức khỏe

Cam thảo – vương dược gần gũi

Cam thảo là một vị thuốc rất thông dụng trong Đông Y. Có vị thơm và ngọt nên loại thảo dược này còn thường được dùng để làm nước uống.

Trong các tài liệu Đông y ghi lại, cam thảo được phân ra làm nhiều loại như: Cam thảo Bắc, Cam thảo Nam, Cam thảo dây… mỗi loại cam thảo có hương vị và thành phần dược liệu khác nhau. Tuy nhiên, nhìn nhận chung thì Cam thảo là vị thuốc quý.

Ở nước ta, cam thảo được mệnh danh là vương dược (quốc dược) với tên gọi khác là quốc lão.

TS.Lương y Phùng Tuấn Giang

TS.Lương y Phùng Tuấn Giang - Chủ tịch Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết: Đối với y học cổ truyền, cam thảo là vị thuốc quý có rất nhiều tác dụng tốt được sử dụng phổ biến nhiều trong các bài thuốc, trong đó đầu tiên phải kể đến là tác dụng giải độc. Theo đánh giá, cam thảo có tính giải độc rất cao, có thể giải độc hàng trăm thứ dược, tà độc.

“Nếu bị ngộ độc có thể sắc nước cam thảo để nguội sau đó uống là có thể giải được”, lương y Giang chia sẻ.

Bên cạnh đó, cam thảo có tác dụng làm tốt cho tế bào gan, kháng viêm, kháng histamin, có thể chống các ổ loét dạ dày

Đặc biệt, cam thảo còn có tác dụng giảm đau. “Ví dụ chúng ta đang có cơn đau dạ dày mà uống chút nước cam thảo là có thể cắt cơn đau”, Lương y Phùng Tuấn Giang nói.

Theo ông Giang, cam thảo còn có tác dụng tăng chức năng của tim mạch. Trong y học cổ truyền, cam thảo có vị ngọt, tính bình, quy kinh phế tâm và tì vị, tác dụng ôn trung, nhuận phế chỉ khát, thanh nhiệt giải độc.

Cũng đồng ý kiến về giá trị của Cam thảo, Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng – nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Bác sĩ Chuyên khoa II, hiện là giảng viên Học viện Y dược Cổ truyền) cho biết: Cam Thảo là vị thuốc có rất nhiều tác dụng tốt được sử dụng nhiều trong các bài thuốc đông y.

Cam Thảo có tác dụng chủ yếu là bồi bổ cơ thể, giảm cholesterol, giải độc, điều hòa các vị thuốc, có tính bình, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tính năng của Cam Thảo sẽ thay đổi tùy cách sao chế.

Cam Thảo có thể dùng chữa Tỳ vị hư nhược, kém ăn, đau bụng do tiêu chảy, ho do yếu phổi, sốt do mệt mỏi… Đặc biệt là cảm cúm thông thường.

Có nên tự đun nấu trà cam thảo để dùng hàng ngày?

Kể đến nhiều dược tính tốt của Cam thảo, TS Phạm Việt Hoàng lưu ý: trong đông y Cam Thảo thường được kết hợp với các vị thuốc để thành 1 bài thuốc chứ chưa bao giờ đứng độc lập để chữa một bệnh nào đó. Nếu biết dùng phù hợp Cam Thảo sẽ rất tốt. Việc dùng cam thảo, kết hợp vị thuốc này thế nào phải được sự hướng dẫn của các bác sĩ, các nhà chuyên môn.

Nếu dùng không đúng cách, không đúng liều lượng thì Cam Thảo lại bị phản tác dụng. “Ví dụ như dùng nhiều không đúng sẽ có nguy cơ mắc bệnh thận, điều này đã có công trình chứng minh.

Nhiều người nghĩ rằng, cam thảo có tác dụng giải độc nên đã sử dụng hàng ngày như một thức nước uống mà không biết rằng, nếu uống nước cam thảo đặc quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ, làm tăng huyết áp, tăng khả năng giữ nước, giữ muối, giảm kali trong máu...

Trong một cuộc tọa đàm mới được tổ chức tại Hà Nội, PGS. Nguyễn Xuân Ninh - Phó viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, Tổng Hội y học Việt Nam đưa ra lời khuyên:Dù với mục đích giải khát, tăng cường đề kháng cho cơ thể hay chữa bệnh, nên sử dụng cam thảo trong các bài thuốc được các Lương y có uy tín kê sau khi bắt mạch và hướng dẫn sử dụng.

Nếu không có điều kiện đến các bác sĩ Đông Y hoặc Nhà thuốc Y học cổ truyền để có thang thuốc uống hiệu quả, mà muốn dùng đến các thứ nước uống tiện lợi có cam thảo tốt cho Sức Khỏe , người dân có thể lựa chọn các sản phẩm thảo mộc đóng chai trên thị trường của những công ty uy tín, đảm bảo từ khâu lựa chọn nguyên liệu, dây chuyền sản xuất, đã được các cơ quan chức năng thẩm định cho phép sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Trà Thảo mộc Dr Thanh là một sản phẩm như thế.

Năm 2017, sản phẩm đã được Viện Y học ứng dụng Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng và khẳng định: Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh được chế biến từ 9 loại thảo dược quý, các thảo dược này được chứng minh có tiềm năng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh có cơ chế liên quan đến quá trình viêm và quá trình oxy hóa, cũng như các bệnh nhiễm trùng, thanh nhiệt giải độc và một số tác dụng khác.

Thành phần thảo mộc trong Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh có:

Tác dụng chống vi khuẩn, virus và chống nấm: ức chế được các loại vi khuẩn gram âm và gram dương, một số loại nấm và virus, trong đó có các loại vi khuẩn, nấm, virus thường gặp như tụ cầu vàng, E.coli, nấm Candida, virus cúm, virus viêm não Nhật Bản…

Tác dụng chống viêm thông qua các cơ chế: ức chế các chất trung gian gây viêm, ức chế hoạt động của các chất tiền viêm và ức chế hoạt động của các yếu tố nhân kappa B.



Tác dụng chống oxy hóa do có chứa các chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng thu nhặt các gốc tự do, kích thích hoạt động của các enzym chống oxy hóa và làm giảm tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra.

Tác dụng chống ung thư thông qua các cơ chế như kích thích quá trình chết tế bào ungbthư theo lập trình, ngăn chặn các tế bào ung thư tăng sinh, ngăn chặn quá trình tạo mạch nuôi khối u.

Tác dụng dự phòng bệnh tiểu đường và các biến chứng của tiểu đường: thông qua cơ chế bảo vệ tế bào beta không để tế bào beta chết theo lập trình; ức chế các chất gây giảm sản xuất và tiết insulin liên quan đến tổng hợp glucose; hỗ trợ giảm đường huyết và mỡ máu.

Tác dụng bảo vệ gan, thanh nhiệt – giải độc và làm giảm các dấu hiệu sinh hóa trong gan.

Tác dụng hạ sốt, an thần, giảm căng thẳng, dự phòng các bệnh lý thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Tác động lên quá trình chuyển hóa: tăng chuyển hóa chất béo, giảm mỡ, có khả năng hỗ trợ giảm cân, giảm ho và đau họng.

Hoàng Lâm