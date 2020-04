'Trà Long' Khánh Vân lột xác táo bạo, diện nội y khoe dáng chuẩn

Đảm nhiệm vai Trà Long trong bom tấn đình đám năm 2019 ' Mắt Biếc ', Khánh Vân nhanh chóng nổi tiếng và thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ bởi vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Với nụ cười tỏa nắng cùng lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc bồng bềnh mơ màng, Khánh Vân được nhiều người ví đến như 'nàng thơ' muôn phần thuần khiết dịu dàng. Rất hiếm hoi những khoảnh khắc Khánh Vân xuất hiện với trang phục hở bạo hay phong cách sexy quyến rũ.

Tuy nhiên, mới đây nàng Trà Long quyết định biến đổi, lột xác táo bạo khiến nhiều người hâm mộ ngạc nhiên. Trên trang cá nhân của mình, Khánh Vân đăng loạt ảnh diện nội y khoe dáng chuẩn, không chút mỡ thừa. Cô nàng diện mẫu nội y màu trắng tinh khôi vừa tôn body chuẩn, vừa giữ lại những nét mong manh nữ tính thường thấy. Dân tình không khỏi xuýt xoa trước vòng eo con kiến, cơ bụng săn chắc và cả hình xăm vừa kín đáo vừa quyến rũ của cô nàng ở chân ngực.

Sau đó, Khánh Vân còn lém lỉnh viết kèm loạt ảnh táo bạo dòng chú thích rất dễ thương: "Chuyên mục block người thân". Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng bình luận và hết lời khen ngợi hình ảnh mới của nữ diễn viên trẻ sinh năm 1995 này.

Trước đó, Khánh Vân cũng gây bão mạng xã hội khi mạnh tay xóa sạch những hình ảnh chụp chung với Jack trên tất cả các tài khoản mạng xã hội . Sau đó, nàng Trà Long 'Mắt Biếc' đã đăng tải bức tâm thư đầy tâm trạng: "Tôi là một đứa yêu sự giản dị và bình yên nên đâm ra con người tôi cũng rất đơn giản. Tôi tự thấy là tôi rất siêng cập nhật cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh vì tôi nghĩ có những khoảng khắc có thể lúc đó không là gì nhưng sau này sẽ là kỷ niệm. Tôi không có nhiều bạn bè và tất cả những mối quan hệ thân thiết, cũ hay mới tôi đều rất trân trọng. Và đặc biệt, những mối quan hệ có 'mục đích' thì sẽ không bao giờ được bền lâu, điều này ai cũng biết". Động thái có phần kì lạ của nữ diễn viên này được cho là bởi cô bị một bộ phận fan của Jack đồn thổi đang "dựa hơi" anh chàng và cố tỏ vẻ thân thiết để tạo sự chú ý.

Chi Nguyễn (t/h)