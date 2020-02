Giải mã công dụng làm đẹp của loại trà 'xa xỉ' khiến ca sĩ Thủy Tiên mê mệt

Nhiều năm trở lại đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên dần cởi bỏ hình ảnh sexy, quyến rũ trên sân khấu để lui về làm nội trợ trong gia đình. Vợ chồng cô cũng dần cởi mở hơn khi thường xuyên đăng tải những clip chia sẻ về hoạt động sinh hoạt hàng ngày của gia đình mình. Người hâm mộ cũng không khỏi xuýt xoa về cuộc sống bình dị đến không ngờ của cặp vợ chồng ca sĩ – cầu thủ.

Nữ ca sĩ yêu thích công việc nhà

Theo đó, vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh đã dành nhiều phần đất rộng xung quanh biệt thự và cả trên sân thượng để trồng rau, cây ăn quả. Giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” chia sẻ, cô cảm thấy yên tâm hơn khi chồng và con gái được thưởng thức những món ăn do chính tay cô làm ra. Đặc biệt,Thủy Tiên thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thư giãn thưởng trà cùng ông xã Công Vinh trong căn biệt thự mà cô gọi là “Ngôi là hoa hồng”.

Nhiều người cũng phải thừa nhận, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên là số ít gia đình showbiz dành thời gian rảnh ngồi “thiền trà tĩnh tâm” cùng với nhau. Đây là hoạt động được vợ chồng nữ ca sĩ yêu thích và thường xuyên đăng tải, chia sẻ với người hâm mộ. “Khói nghi ngút bay lên, hương trà thơm lừng mũi, thấy cuộc đời nhẹ nhàng đến lạ, chả việc gì quan trọng vào lúc này. Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Thiền trà buổi tối mát và an bình vô cùng.”, Thủy Tiên chia sẻ. Không oan khi nói nữ ca sĩ Thủy Tiên ngày càng mặn mà, quyến rũ và tươi trẻ khi cuộc sống của cô vẫn luôn là như vậy.

Cô thể hiện sự am hiểu trong cách pha trà nghệ thuật

Trà Phổ Nhĩ tách biệt với các loại trà khác vì quá trình lên men chậm trong thời gian lưu trữ (trà thông thường chỉ có quá trình oxy hóa ngay trong quá trình sản xuất), cộng với lịch sử hàng nghìn năm của vùng trà này tạo nên sự tò mò với người tiêu dùng. Quá trình lên men sau chế biến giúp cải thiện hương vị của trà, vị chát gần ngọt hơn, vị gắt dần dịu hơn. Trà được biến đổi dần qua thời gian lưu trữ, từ màu xanh, vàng thành đen.

Quá trình giảm cân khi sử dụng trà Phổ Nhĩ là do khả năng tiêu hao lipid của các sắc tố, polyphenol, chất diệp lục, vitamin C kết hợp với các thành phần hoạt tính khác có trong trà Phổ Nhĩ. Đồng thời do sự tổng hợp của nhiều loại vi khuẩn có lợi từ quá trình lên men (vi khuẩn có thể làm giảm sự hấp thu triglycerides và carbonhydrate trong ruột, cải thiện enzyme để loại bỏ mỡ eo và chất béo bụng). Thông thường, bạn sẽ cần sử dụng trà Phổ Nhĩ lâu dài để có hiệu quả giảm cân tốt nhất.