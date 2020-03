`Trái ngọt` cho vợ chồng 8 năm hiếm muộn sau 1 tháng nghỉ tránh dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan, công ty, doanh nghiệp đã quyết định cho công nhân viên nghỉ làm hoặc làm online tại nhà để tránh lây nhiễm và không gây ảnh hưởng tới Sức Khỏe . Từ đó, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười vào đợt nghỉ tránh dịch này.

Gần đây nhất phải kể đến câu chuyện của một cặp vợ chồng nọ khiến cư dân mạng dậy sóng. Theo bài viết của người chồng, anh cho rằng "trong cái rủi có cái may", giữa tâm dịch thế này mà nhà anh lại vui... như Tết. Nguyên do là bởi nhờ nghỉ tránh dịch mà vợ chồng hiếm muộn 8 năm bỗng nhiên có tin vui: vợ anh bất ngờ mang thai . Cụ thể bài viết trên mạng xã hội như sau:





"Số là vợ chồng em lấy nhau đến nay đã 8 năm mà chưa có mụn con nào cả. Mấy năm đầu thì là chúng em kế hoạch, công việc ổn định mới bắt đầu thả ga nhưng vẫn chẳng thấy tin vui. Nội ngoại sốt ruột, ai nấy hỏi han đến mệt mỏi. Công việc tuy lương lậu ổn nhưng hay phải đi công trình, 1 tuần may ra ở nhà được 1- 2 ngày. Vợ chồng em còn cẩn thận đi khám thì bác sỹ báo em bị "loãng" nên vợ khó có thai. Thuốc thang mấy năm liền đến chán mọi người ạ.

Thế rồi đợt dịch này em được nghỉ ở nhà, đi làm ở Hà Nội về Vĩnh Phúc với vợ nên cũng tự giác ở nhà không đi chơi hay đi ra đường nhiều. Gần tháng nay em cứ cơm 3 bữa vợ nấu, giặt đồ, lau nhà, rửa bát. Tối ở nhà xem phim với vợ cứ quấn lấy nhau, mặn nồng như mới cưới. Mà mới cưới cũng chẳng tần suất dày đặc như này vì cả ngày chẳng có việc gì làm nên vợ chồng em lôi nhau ra "lao động" cho đỡ chán.

Thế rồi sau gần 1 tháng, vợ em "ting ting" 2 vạch đỏ chót rồi mọi người ạ. Em mừng không nói nên lời, 2 vợ chồng cứ ôm nhau khóc rồi báo tin cho nội ngoại biết. Ông bà nội còn bảo đợi hết dịch sẽ làm cỗ khao cả xóm tin vui.

Đấy, trong cái rủi vẫn còn chút may...".

Sau khi bài viết trên được đăng tải, cư dân mạng đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp vợ chồng 8 năm hiếm muộn nay đã có "trái ngọt", hi vọng rằng cháu bé sinh ra sẽ thật khỏe mạnh, đáng yêu dưới sự yêu thương của gia đình. Nhiều người còn hài hước đề nghị "tranh" đặt tên cho em bé. Bạn Nhân Thiện hài hước đề xuất: "Sau này đặt tên bé là bé Na cho nó kỷ niệm!". Một tài khoản khác cũng vui mừng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình: "Diễn biến giống hệt nhà tôi, cũng "2 vạch" đúng hôm 3/3. Giờ nghỉ ở nhà thì tranh thủ tẩm bổ, chăm sóc cho vợ thật tốt nhé anh bạn!".

Trong khi dịch bệnh Covid-19 ngày một khó lường và lan rộng khiến người dân hoang mang, những tin vui nho nhỏ như vậy chắc hẳn khiến lòng người bình yên hơn, vững tin phòng chống và chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Chi Nguyễn (t/h)