Trạm BOT Ninh Xuân bị kẻ lạ mặt ném bom quấy phá lúc mất điện

Mới đây, đại diện Công ty TNHH MTV CICO 501 BOT Quốc lộ 26, hôm 17/4 vừa qua, trạm thu phí BOT Ninh Xuân (xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà) của công ty này làm chủ đầu tư đã bị ném bom quấy phá.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc Công ty CICO 501 BOT Quốc lộ 26, sự việc xảy ra lúc 20h47 tối. Lợi dụng lúc mất điện lưới, có kẻ lạ đã ném liên tiếp 2 quả bom xăng tự chế vào vào khu vực trạm. Rất may, 2 quả bom xăng này không trúng cabin mà rơi xuống đoạn đường thuộc làn thu phí số 3.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được camera ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc có một chiếc xe ô tô 4 di chuyển theo hướng Khánh Hòa - Đắk Lắk đang qua trạm. Rất may, xe này đã kịp dừng lại trước khi đến gần vị trí 2 quả bom xăng đang bốc cháy.

Được biết, ngay sau đó, hộp kỹ thuật của trạm hạ áp cạnh nhà điều hành cũng bị cháy đen, nhiều mảnh vỡ rơi văng khắp trạm.



Giám đốc Công ty CICO 501 BOT Quốc lộ 26 cho biết đã trình báo vụ việc Trạm BOT Ninh Xuân bị kẻ lạ mặt tấn công bằng bom xăng lên Công an Thị xã Ninh Hòa để điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên trạm BOT Ninh Xuân bị đối tượng lạ mặt gây rối, phá hoại.

Kể từ khi bắt đầu thu phí vào 12/2019, BOT Ninh Xuân thường xuyên xảy ra tình trạng nhiều ô tô tập trung dừng đỗ ở 2 đầu hoặc lưu hành qua lại trên các làn thu phí nhiều lần. Các đối tượng bấm còi, dùng loa tuyên truyền, kích động người dân ngăn cản việc thu phí.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với đơn vị quản lý tăng cường các biện pháp theo dõi tình hình, kịp thời xử lý những người có hành vi kích động, gây rối tuy nhiên có thể thấy tình hình đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp.

Kiều Đỗ (t/h)