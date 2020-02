Chân dung thí sinh Olympic lập trình web đánh bạc qua game Đế Chế cho “ông bầu” Phí Văn Huấn

Liên quan đến vụ đánh bạc online nghìn tỷ qua game Đế Chế, ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 người trong đường dây đánh bạc qua web Powgs do Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) cầm đầu và trực tiếp điều hành.

Cơ quan điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định, Trần Ngọc Anh (32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Thanh Tùng (34 tuổi, quê ở Quảng Ninh) là 2 trợ thủ đắc lực của Phí Văn Huấn.

Trần Ngọc Anh tại cơ quan điều tra

Để điều hành đường dây đánh bạc thuận lợi, Phí Văn Huấn thành lập công ty cổ phần Egold Việt Nam. Huấn “núp bóng” công ty này để hiều hành đường dây đánh bạc qua web Powgs… Tiếp đó, Huấn tung hàng loạt games thủ có tiếng vào cày game để thu hút người vào đánh bạc, trong số đó có Hồng Anh, Meomeo…

Tại Hà Nội, Huấn mở 4 địa điểm tại Cầu Giấy và Đống Đa với 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold. Thế nhưng, để vận hành đường dây này, Huấn cần người thiết kế và sửa chữa các lỗi của web.

Thông qua các mối quan hệ trong ngành công nghệ , Huấn tìm trợ thủ đắc lực là Ngọc Anh. Huấn vô cùng tin tưởng “canh tay phải” này. Ngọc Anh được giao nhiệm vụ lập trình hệ thống trang web đánh bạc, đồng thời là người quản trị và sửa chữa khi lỗi xuất hiện trên hệ thống.

Những đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây đánh bạc của Phí Văn Huấn

Theo điều tra của Công an quận Cầu Giấy, Trần Ngọc Anh có thời niên thiếu rất thành công với “sự nghiệp” học hành nức tiếng Hà Thành. Cụ thể, Ngọc Anh từng là học sinh giỏi quốc gia. Khi lên đại học được tham gia Olympic Tin học quốc gia và giành giải cao.

Năm 2009, Ngọc Anh tốt nghiệp đại học và “đầu quân” cho Phí Văn Huấn. Ngọc Anh lập xong web đánh bạc sẽ kết nối các web này với máy chủ được đặt pử nước ngoài.

Ngoài ra, Công an còn xác định được Ngọc Anh chính là người ghi hình, phát trực tiếp các trận đấu game đế chế để con bạc đặt cược trên facebook. Đây là cách tổ chức đánh bạc kiếm hàng chục nghìn USD mỗi tháng thông qua mạng xã hội

Tang vật thu giữ tại hiện trường trước đó



Sau khi vào cuộc, Công an quận Cầu Giấy và nhóm chuyên gia đã giải mã được dữ liệu của hệ thống để làm căn cứ điều tra mở rộng. Trong quá trình lấy dữ liệu phát hiện có khoảng hơn 300.000 tài khoản đã đăng ký tham gia đánh bạc trong đường dây của Huấn.

Bên cạnh đó, để vận hành cả hệ thống, Phí Văn Huấn còn thuê gần 50 game thủ từ các hội, nhóm và trả lương khoảng 3.000 USD mỗi tháng. Số game thủ này có nhiệm vụ “cày game” nhiều giờ liên tục để người chơi đăng nhập vào hệ thống web Powgs, đặt cược các trận đấu.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2019, đường dây này giao dịch tổng số tiền gần 1.160 tỷ tiền Gold tương đương khoảng 960 tỷ đồng. Huấn và đồng phạm thu lời bất chính trên 4,7 tỷ đồng.

Công an quận Cầu Giấy triệt phá đường dây đánh bạc qua game Đế Chế do Phí Văn Huấn cầm đầu

