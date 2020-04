Trần tình của nhân vật nữ trong vụ thượng úy CSGT Nha Trang bị tố gạ tình

Liên quan đến vụ thượng úy N.C.A. (Đội CSGT Công an TP Nha Trang ) bị tố gạ tình, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ theo quy định của Pháp luật . Sau đó, thượng úy A. đã báo cáo lên Công an TP. Lãnh đạo ngành cũng đã nắm bắt được sự việc, đang tiến hành thanh tra, xác minh.

Để có tiếng nói đa chiều trong vụ việc này, plo.vn đã có cuộc trao đổi với cô N. – người vi phạm giao thông trong vụ thượng úy ga bị tố gạ tình. Theo cô N., thượng úy A. không phải người lập biên bản bắt vi phạm giao thông. Cũng theo cô N., trưa ngày 22/3, cô đến đội CSGT Công an TP Nha Trang hỏi về thủ tục nộp phạt hành chính để lấy lại giấy tờ xe thì gặp thượng úy A.. Người này xin số điện thoại, đến chiều cùng ngày thì nhắn tin và yêu cầu kết bạn zalo.

Do dịch COVD-19 nên nơi làm việc đóng cửa, không có việc nhiều nên cô N. cho biết đang cần giấy tờ để chạy xe về quê. Thượng úy A. yêu cầu đưa 600.000 đồng để nộp phạt và gợi ý “trả ơn”. Sau khi nhắn tin qua lại, N. đồng ý đi khách sạn với thượng úy A. với thời gian 2 giờ nhưng từ chối qua đêm do mẹ từ quê lên thăm.

Một đoạn tin nhắn giữa thượng úy A. và cô N.

Hai người ở trong phòng khoảng 10 phút thì nghe có tiếng gõ cửa giao khăn. “Lúc đó ông A. chỉ mặc quần đùi trên người ra mở cửa thì vợ, mẹ vợ và hai người đàn ông họ hàng bên vợ của ông A. lao vào khống chế và quay phim”. Cô N. cho biết thêm, lúc bị khống chế trong tình trạng bán khỏa thân đã bị ai đó đánh bầm mắt và đánh nhiều cái vào đầu.

Dẫn lời cô N. trên plo.vn: “Công an hỏi có yêu cầu xử lý về việc bị hành hung gây thương tích không nhưng tôi từ chối vì mình đã sai quá rồi. Vào chung phòng khách sạn với chồng người khác là đã quá sai trong khi trên tài khoản Zalo của ông A. không có hình ảnh gì của gia đình nên tôi cứ tưởng ông ta chưa có vợ con. Người ta chỉ lấy một đoạn tin nhắn rồi đổ cho tôi gạ tình là không đúng vì tất cả trong vụ này, ông A. đều là người chủ động”.

Cô N. thêm lần nữa khẳng định, do muốn có giấy tờ xe để về quê nên đã chấp nhận đi khách sạn. Đồng thời nhắn tin với thượng úy A. nói không rành Nha Trang nên nhờ tìm khách sạn giá rẻ vì nghĩ mình phải trả tiền phòng. Tuy nhiên, ông A. đã nhắn lại “Phòng thì anh trả chứ chẳng lẽ anh bắt em trả” (nguyên văn).

Người vợ này cũng cho hay, mỗi lần bà bắt được tin nhắn của chồng với tình nhân thì đều năn nỉ ông A. dừng lại. Nhưng mỗi lần như thế, ông A. lại đánh bà rất nhiều. Quá uất ức nên người vợ này đã theo dõi, bắt quả tang ông A. hẹn hò với người phụ nữ trong khách sạn.

Cũng theo vợ ông A., sở dĩ phải thêm hai người đàn ông họ hàng tham gia bắt ghen vì sợ ông A. sẽ đánh bà. Sau khi bắt quả tang thì không hành hung ai, quay clip xong là báo ngay cho Công an phường.

