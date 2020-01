Trận U23 Việt Nam vs U23 Jordan hôm nay: Thầy Park sẽ tung tất cả những quân bài tốt nhất?

Để giành vé vào vòng tứ kết, nhiều khả năng trong trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan hôm nay, HLV Park Hang-seo sẽ tung tất cả những quân bài tốt nhất.

Tối nay, vào 20h15 tại SVĐ Chang Arena sẽ diễn ra trận đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2020 . Trước trận đấu, nhiều người dự đoán HLV Park sẽ tung tất cả những quân bài tốt nhất để có thể giành cơ hội thắng lợi trong trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan hôm nay.

Bùi Tiến Dũng đã thi đấu khá tốt trong trận đấu với U23 UAE

Tại trận đấu trước đó với đội tuyển U23 UAE, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có màn trình diễn khả tốt, nhiều khả năng anh sẽ được tiếp tục bắt chính. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam sẽ chào đón sự trở lại của Tấn Tài sau án treo giò, gia cố hàng thủ của chúng ta vốn chơi không quá xuất sắc trong trận đá mở màn lần trước. Gần như chắc chắn sẽ có sự trở lại của Đình Trọng ở hàng trung vệ, với khả năng đọc tình huống chuẩn xác.

Đình Trọng được đánh giá là một nhân tố quan trọng

Nhiều khả năng cặp đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Đức Chiến, Hoàng Đức. Bộ đôi phối hợp vai trò đánh chặn - cầu nối rất nhịp nhàng, sẽ tạo nhiều cơ hội cho đội tuyển bứt phá. Có thể, HLV Park sẽ giảm bớt gánh nặng phòng ngự cho Quang Hải trước sự trở lại của một số cầu thủ then chốt, đưa Hải lại gần phía khung thành đối phương. Với khả năng thi đấu xuất sắc cùng sự sáng tạo, Quang Hải được người hâm mộ kỳ vọng sẽ đem tới cho đội tuyển bàn thắng đầu tiên tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020

Hà Đức Chinh sẽ tiếp tục chơi ở vị trí tiền đạo cánh, hi vọng sẽ tạo cơ hội cho các đồng đội tận dụng để ghi bàn. Còn Tiến Linh có thể sẽ được giao nhiệm vụ đón lõng trong vòng cấm, đợi cơ hội để dứt điểm. Ở trận đấu với U23 UAE, tuy cầu thủ có nhiều cơ hội nhưng lại không gặp may để chuyển thành bàn thắng, hi vọng Tiến Linh sẽ có thể ghi bàn trong trận đấu lần này.

Sau trận cầm hòa với đội U23 UAE, U23 Việt Nam cần phải chiến thắng để có lợi thế giành tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 13/01 tại SVĐ Chang Arena Thái Lan, sau trận đấu giữa U23 UAE và U23 Triều Tiên diễn ra vào lúc 17h15 tại SVĐ Buriram. Người hâm mộ hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ thả lỏng gánh nặng tâm lý, thi đấu với tâm thế thật thoải mái để giành thắng lợi.

HLV Park sẽ chọn cầu thủ nào để U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Jordan?

