Trận U23 Việt Nam vs U23 UAE diễn ra vào mấy giờ ngày 10/1/2020?

Trận U23 Việt Nam vs U23 UAE được đánh giá là một trong 4 trận cầu đáng chú ý nhất tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày 10/1/2020.

Chiều ngày 26/9/2019, sau lễ bốc thăm chia bảng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 , đội tuyển U23 Việt Nam đã nắm được mình rơi vào bảng nào. Theo kết quả, Việt Nam nằm trong bảng D. Giới chuyên gia đánh giá, đây là bảng đấu dễ thở với sự góp mặt của U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Trong bảng này, UAE được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất.

Theo đúng lịch thi đấu của ban tổ chức thì U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ mở đầu vòng đấu bảng D. Trận đấu mở màn này sẽ diễn ra vào lúc 17h15 ngày 10/1/2020 trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan).

Trận U23 Việt Nam vs U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 17h15 ngày 10/1/2020

Hiện tại cả U23 Việt Nam và U23 UAE đã có mặt tại Buriram để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Cầu thủ của cả hai đôi đã có những buổi tập làm quen sân trước khi trận đấu diễn ra. Cách đây ít phút, ban tổ chức đã mở cuộc họp báo trước trận đấu. Thầy Park và HLV trưởng đội U23 UAE đã có những câu trả lời thắng thắn trước báo giới về ý nghĩa trận tới đối với cả hai đội.

Thầy Park khẳng định, ông và đội tuyển đã biết về UAE khi gặp họ ở trận đấu tại TP Hồ Chí Minh. Nhà cầm quân người Hàn cũng khẳng định, ngày mai là một trận đấu khó, có nhiều thách thức bởi UAE là một đội rất mạnh.

Thầy Park cũng nhắc lại trận thua ở chấm 11 mét của Việt Nam trước UAE tại ASIA. Theo ông Park, chính ông và cầu thủ cũng cảm thấy có chút áp lực nhưng chúng ta cần nỗ lực hết mình trên sân cỏ.

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Vòng chung kết U23 châu Á 2020 được diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1/2020 tại Thái Lan. Nước chủ nhà Thái Lan nằm trong bảng A cùng với các đội như U23 Iraq, U23 Úc, U23 Bahrain.

Hai vị HLV trưởng trả lời báo chí trong họp báo chiều ngày 9/1 (Ảnh Zing .vn)

Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 16/1/2020. Các trận tứ kết sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 18 đến hết ngày 19/1. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1/ Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và trận chung kết diễn ra vào chủ nhật ngày 26/1/2020.

Riêng U23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 10/1 gặp UAE. Sau đó chúng ta có trận chạm trán với U23 Jordan vào ngày 13/1 và đối đầu với U23 Triều Tiên ngày 16/1.

Với trận mở màn ngày mai, người hâm mộ Việt Nam có thể xem trực tiếp trên sân vận động ở Thái với giá vé vào cửa không quá 300.000 đồng (tùy theo vị trí khán đài). Nếu không có cơ hội đến Thái Lan, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận U23 Việt Nam vs U23 UAE trên kênh VTV 6: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Được biết, năm nay Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị trực tiếp phát sóng các trận đấu bóng trong khuôn khổ Vòng chung kết U23 châu Á.

Thầy Park Hang Seo trả lời tại họp báo trước trận đấu diễn ra vào chiều ngày 9/1/2020

Nga Đỗ (t/h)