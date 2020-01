Trận U23 Việt Nam vs U23 UAE: Thủ thành Bùi Tiến Dũng được trao suất bắt chính

Trước giờ thi đấu, BLV Quang Huy đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á không kém cạnh gì so với U23 UAE. Một số tờ bóng đá tại khu vực châu Á đánh giá, U23 Việt Nam vs U23 UAE là một trong những trận cầu đáng xem nhất trong mùa giải năm nay.

Trước giờ bóng lăn khoảng 1 giờ, huấn luyện viên Park Hang Seo đã chốt danh sách các cầu thủ ra sân chính thức. Một trong những vị trí được quan tâm nhất chính là cầu môn. Theo tin từ Zing .vn, chiều nay, Bùi Tiến Dũng sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ khung thành U23 Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng được thầy Park trao cơ hội

Mặc dù trước đó phong độ của thủ thành này không tốt ở SEA Games 30 và các trận đấu cấp vô đích quốc gia, song Bùi Tiến Dũng có kinh nghiệm thi đấu trên đấu trường châu lục. Năm 2018, Bùi Tiến Dũng đã giúp U23 Việt Nam cản phá hàng loạt pha “nã” bóng dữ dội của các đội bạn.

Với việc sử dụng Bùi Tiến Dũng trong trận đấu này, HLV Park có những toan tính riêng của mình. Nhưng chắc chắn, thầy Park tin rằng, với kinh nghiệm của mình, Bùi Tiến Dũng sẽ làm tròn vai trò của mình.

Ở mùa giải này, ngoài Bùi Tiến Dũng, Văn Toản, thầy Park còn gọi thêm cả thủ môn Y Eli Nie. Tuy nhiên, đây lại là cái tên gần như chắc chắn chỉ là phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất.

Tuy nhiên, dù thủ môn trấn giữ khung thành là ai thì người hâm mộ vẫn hy vọng, U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện sẽ có một mùa giải thành công. Đây là cơ hội để U23 Việt Nam giành vé vào Olympic mùa hè ở Tokyo.

Các cầu thủ ở quê nhà khuyên U23 Việt Nam hãy cẩn trọng với VAR

Nga Đỗ (t/h)