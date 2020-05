Trang Lou - Tùng Sơn kỉ niệm 9 năm ngọt ngào, ai nói tình yêu học trò không bền lâu

06/05/11 - 06/05/20 Happy 9 years anniversary của chúng mình! Ngày này 9 năm trước TS hỏi tôi "Cậu có biết giữ bí mật không?", ngày hôm nay mình xin dõng dạc trả lời là "Không giỏi lắm"! Thế là đã qua 9 năm ở cạnh nhau rồi. Nhìn lại 9 năm vừa rồi, chúng mình có thể nói là đã cùng nhau trải qua nhiều sự thay đổi cũng như quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. 9 năm để có những thứ của riêng 2 đứa, 9 năm để cùng nhau học, làm và đạt được những mục tiêu của chúng mình. 9 năm để chúng mình nhận ra là cũng đã đến lúc "phải lớn", mọi thứ không còn đơn giản như mình nghĩ nữa. Nhưng tóm lại, điều "lãi" nhất cũng như trách nhiệm lớn nhất của chúng mình đang ngồi trên đùi ông Sơn kia kìa. Quan trọng là 2 chúng mình vẫn luôn là người đồng hành đáng tin cậy và là chỗ dựa tinh thần vững chắc của nhau. Cùng nhau trải qua cả những lúc vui sướng nhất cho tới những lúc buồn tủi nhất. Dù mình có bao nhiêu sự hoài nghi với mọi thứ xung quanh thì mình luôn biết sẽ có 1 người mình có thể yên tâm, thả lỏng, và là chính mình nhất khi ở cạnh và ngược lại. Một người mà khi trong đầu mình đang rối như mớ bòng bong thì chỉ cần rúc nách người đấy là yên tâm đi ngủ. Chúc chúng mình sẽ tiếp tục cùng nhau lớn lên và thấm dần dần những lời bài hát tủ của 2 đứa nhé!!! "The older I get, the more that I see!" Cảm ơn người bạn đồng hành của em!