Tranh cãi chưa có lời giải vụ xử gian lận thi cử ở Hòa Bình: Nhờ xem điểm hay nâng điểm?

Mới đây, TAND tỉnh Hòa Bình đã đưa 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ra xét xử. Trong số đó có 3 người kêu oan, 12 người thừa nhận tội trạng và xin giảm nhẹ hình phạt. Mặc dù 6 ngày xét xử đã qua nhưng trong vụ án này vẫn còn nhiều khúc mắc gây tranh cãi.

Xuyên suốt các ngày xét xử, đại diện VKSND tỉnh bảo lưu quan điểm truy tố và cho rằng, đây là vụ án có tổ chức. Chủ mưu vụ án là Nguyễn Quang Vinh – cựu trưởng phòng khảo thí, phó trưởng ban chấm thi. Người đóng vai trò thứ hai là Nguyễn Mạnh Tuấn – thành viên ban chấm thi, cựu phó hiệu trưởng trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy. Các bị cáo còn lại có liên quan, đóng vai trò giúp sức tích cực cho hai bị cáo trên.

Theo VnExpress , trong vụ án này “nhờ xe điểm hay nâng điểm” còn nhiều tranh cãi. Bên cạnh đó, vì sao bị cáo Vinh, Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) lại tổ chức việc nâng điểm, hiện chưa có lời giải.

Một số bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Theo cáo trạng của VKS, bị cáo Vinh đã chỉ đạo thuốc cấp nâng điểm cho thí sinh. Nhưng trong những ngày phiên tòa diễn ra, bị cáo Vinh nhận thông tin thí sinh từ đâu và “nhận nâng điểm hay xem điểm” cho bao nhiêu thí sinh thì cáo trạng và quá trình xét xử không làm rõ.

Ở phiên tòa, phụ huynh học sinh cũng không thừa nhận việc “nhờ xem điểm hay nâng điểm”. Bị cáo Vinh vì luôn khẳng định, bản thân không nhận thông tin nâng điểm hay xem điểm cho bất kỳ thí sinh nào.

Trong những ngày diễn ra phiên xử, bị cáo Khương Ngọc Chất khai, được một số cán bộ Công an tỉnh nhờ xem điểm trước cho con, cháu. Bị cáo vì nể nang mà nhận lời. Bị cáo sau đó đã nhờ bị cáo Vinh nhưng bị từ chối. Bị cáo Chất cũng khẳng đinh “mọi việc chỉ có vậy” chứ không nhờ nâng điểm cho 8 thí sinh như cáo buộc của VKS. Bị cáo luôn kêu rằng mình bị oan.

Tuy nhiên, hai phụ huynh được Chúc nêu tên đã phản bác mọi lời khai và quy kết trong cáo trạng. Họ cho rằng, chỉ nhờ Chúc xem trước điểm thi chứ không hề nhờ nâng điểm và cũng không đưa tiền cảm ơn.

