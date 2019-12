Tranh chấp đất rẫy sau ly hôn, chồng chém đứt gần lìa hai bàn tay vợ cũ

Chiều 19/12, tin từ VKSND thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Văn Đương (SN 1972, trú tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, Đương và chị Trương Thị C. (SN 1977, giáo viên một trường tiểu học tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) kết hôn với nhau năm 2017. Sau khoảng 2 năm chung sống, đến tháng 6/2019, hai vợ chồng quyết định ra tòa ly hôn.

Sau ly hôn, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp về diện tích đất rẫy tại thôn Nghĩa Tín (xã Quảng Thành). Mảnh rẫy tranh chấp có diện tích khoảng 5ha. Được biết trong đó, 1ha do chị C. mua vào năm 2004. 4ha còn lại do hai vợ chồng khai phá thêm trong quá trình kết hôn.



Thời gian vừa qua, chị C. cho chị Đặng Thị Hóa (SN 1970, trú tại thôn 4, Quảng Tín, Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) mượn một mảnh rẫy trồng cây. Ngày 29/7/2019, chị Hóa bắt đầu vào rẫy phát cỏ và bẻ chồi cà phê. Đến khoảng 16h cùng ngày, Đương tình cờ đến chòi rẫy thì phát hiện có người đang phát cỏ trên đất tranh chấp nên cương quyết ngăn cản không cho làm.



Sau khi nghe chị Hóa kể lại, chị C. đã tìm gặp chồng cũ nói chuyện. Tại rẫy, giữa Đương và chị Hóa xảy ra mâu thuẫn. Đương quá tức giận xông vào định đánh chị Hóa nhưng chị liền lấy con dao mang theo chém một phát trúng vào mặt bàn bằng inox trước chòi.

Bàn tay của chị C. bị Đương chém gần đứt lìa



Như bị chọc giận, Đương chạy vào trong chòi lấy con dao phát, dài khoảng 40cm ra để đánh chị Hóa. Cả hai người giằng co quyết liệt và ngã xuống đất. Chị C. chứng kiến sự việc cũng lao vào can ngăn nhưng không được.



Trong lúc giằng co, Đương khỏe hơn nên giật được dao của chị Hóa và ra tay đánh nhưng không gây thương tích. Tiếp đó, Đương quay sang đuổi theo chị C. và đẩy vợ cũ ngã xuống đất rồi cầm dao chém nhiều nhát trúng vào tay chị C. làm nạn nhân gần đứt lìa cả hai bàn tay.



Chị C. được đưa đi cấp cứu kịp thời, bác sĩ xác định bị thương tích với tỷ lệ 74% ở hai tay.

Về phần Đương sau khi gây án đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hà Ly (t/h)