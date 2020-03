Tranh thủ ghé vào nhà người tình chơi trước khi vượt biên sang Lào trốn tội giết người

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 20h30 ngày 13/2, đơn vị nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra ở quán cà phê “Hát cho nhau nghe Thanh Thảo” (thuộc khu 3, phường Vân Phú, TP Việt Trì). Nạn nhân là anh kiều Xuân Chiến (SN 1975, trú tại xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh).

Mặc dù anh Chiến đã được người trong quá hát đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên người nạn nhân có nhiều vết rách ở đầu, vết đâm ở ngực.

Nhận được tin báo án, Công an đã vào cuộc điều, xác minh chủ quán là Hoàng Thị Thanh Thảo (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa). Tiến hành lấy lời khai của Thảo, Công an xác định được vụ án xảy ra sau cuộc ẩu đả của hai nhóm thanh niên vào uống bia và hát karaoke.

Nguyễn Đức Tâm bị bắt giữ sau gần 24 giờ trốn chạy

Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Đức Tâm, Cao Mạnh Hùng (SN 1980) và Triệu Việt Anh (SN 1974). Nhóm thứ hai gồm Kiều Xuân Chiến, Phùng Khắc Thứ (SN 1999), Đào Văn Lưu (SN 1980) và 3 người khác cùng trú tại thành phố Việt Trì.

Trong quá trình hát hò và uống bia, Nguyễn Đức Tâm có sang bàn anh Chiến mời bia và xảy ra mâu thuẫn xô xát với anh Đào Văn Lưu. Tâm sau đó về phòng trọ lấy dao nhọn rồi trở lại quán.

Khoảng 20h15 cùng ngày, nhóm của Chiến ra về do không đủ tiền thanh toán nên giữa Chiến, Lưu và chủ quán xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tâm chạy vào can ngăn. Trong lúc giằng co, Tâm rút dao đâm nhiều nhát vào người anh Chiến. Gây án xong, Tâm bỏ trốn khỏi hiện trường



Công an xác định, Tâm có mối quan hệ Công an xác định, Tâm có mối quan hệ xã hội phức tạp, không có chỗ ở cố định, lang bạt nhiều nơi nên việc khoanh vùng sẽ gặp nhiều khó khăn. Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng CSGT rà soát các phương tiện đón trả khách trên địa bàn để truy tìm tung tích Tâm.

Trong quá trình rà soát thì một tài xế của hãng taix Mai Linh cho biết, khoảng 21h ngày 13/2, có chở một khách là nam giới giống mô tả của Công an về Tâm từ Ga Phù Đức (thuộc phường Vân Cơ, TP Việt Trì) đến xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) - nơi Tâm lẩn trốn

Trong lúc di chuyển, người khách luôn tỏ ra lo lắng, giục lái xe đi nhanh. Đến khoảng 2h ngày 14/2 thì đến xã Chiềng Sơn. Người khách này đề nghị tài xế dừng ở cổng trường Tiểu học xã Chiềng Sơn. Tại đó có một người phụ nữ đứng đợi sẵn để đón người khách này.

Từ những thông tin trên, Công an nghi ngờ người khách này chính là Tâm. Ngay lập tức một tổ điều tra đã lập tức lên đường đến xã Chiềng Sơn để điều tra. Tổ công tác phối hợp với Công an huyện Mộc Châu và Bộ đội biên phòng rà soát các hộ dân ở xã Chiềng Sơn, Lập Sóng và khu vực gần cửa khẩu. Đến tối ngày 14/2, các trinh sát nhận tin báo nhà Đào Thị Thu H. (SN 1989, trú tại khu 1, xã Chiềng Sơn) có một nam giới lạ mặt.

Lực lượng chức năng bí mật tiếp cận ngôi nhà trên và phát hiện nam giới lạ mặt đó chính là Tâm. Ngay sau đó, các trinh sát ập vào bắt giữ đối tượng này. Tâm bị áp giải về trụ sở Công an.

Tại đây, Tâm khai nhận là thủ phạm giết hại anh Chiến. Tâm còn khai, sau khi gây án đã giấu con dao lên mái nhà dân gần đó rồi đi thẳng đến Ga Phù Đức. Ban đầu định lên Lào Cai rồi trốn sang Trung Quốc nhưng sau đó thay đổi ý định di chuyển sang Sơn La vì ở đây có người tình là chị H..

Trước khi bắt xe lên Sơn La, Tâm gọi điện hỏi vay người tình 1 triệu để trả tiền taxi. Để tránh bị phát hiện, Tâm bảo chị H. đón mình ở Cổng trường tiểu học xã Chiềng Sơn. Tâm dự định ở lại đây chơi vài ngày rồi tìm cách vượt biên sang Lào sinh sống.

