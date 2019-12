Dấu hiệu trẻ bị ho cảnh báo bệnh nguy hiểm, cần làm gì khi con ho kéo dài không dứt?

Trẻ bị ho có đờm nguyên nhân do đâu hoặc khi trẻ ho khan về đêm hay ho kèm thở khò khè là bệnh gì. Bác sĩ chỉ cách phân biệt cơn ho ở trẻ và cách xử trí khi con bị ho dai dẳng.

Trẻ bị ho thường do nhiều nguyên nhân, có thể ho từng cơn hoặc kéo dài mãi không dứt khiến các bậc cha mẹ lo lắng. Dấu hiệu nhận biết khi ho cảnh báo trẻ mắc bệnh nguy hiểm.

Phân biệt cơn ho ở trẻ



Trẻ bị ho có đờm



Trẻ bị ho với tiếng đục thường do đờm mắc kẹt trong cổ họng. Hiện tượng này có thể xảy ra trong hoặc sau khi bị cảm lạnh. Các triệu chứng đi kèm như: hắt hơi, chảy nước mũi, đau họng, chảy nước mắt và biếng ăn.



Trẻ ho có đờm thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần, trong một vài ngày đầu khi trẻ mới mắc bệnh, cơn ho sẽ rất tồi tệ, sau khi dùng thuốc cảm lạnh, các triệu chứng khác giảm bớt thì ho mới thưa dần. Trẻ em trung bình thường sẽ bị cảm từ 6 đến 10 lần mỗi năm.



Trẻ ho từng cơn như cuốc kêu



Trẻ ho ông ổng như tiếng cuốc kêu thường do nguyên nhân viêm thanh khí phế quản. Bệnh thường gặp ở trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi vào mùa đông xuân từ giữa tháng 10 đến tháng 3 năm sau.



Đặc điểm của cơn ho này là ổn định vào ban ngày nhưng ban đêm dữ dội và ho nhiều hơn. Một số trường hợp trẻ kèm theo tiếng rít khi hít vào. Trẻ dễ bị viêm thanh khí phế quản sau khi cảm lạnh.



Trẻ ho khan vào ban đêm



Mỗi khi trời trở lạnh hoặc vào ban đêm nhiều gió trẻ thường ho nhiều hơn. Tình trạng ho có thể nghiêm trọng vào ngày hôm sau hoặc mỗi khi trẻ chạy nhảy, vận động.



Những cơn ho khan dai dẳng thường được xác định do

Mỗi khi trẻ vận động, chạy nhảy hay bị nhiễm lạnh cơn ho sẽ trầm trọng hơn. Thậm chí, một số trẻ có hiện tượng rút lõm ngực lại khi hít thở. Những cơn ho khan dai dẳng thường được xác định do hen suyễn . Đây là một bệnh mạn tính do quá nhiều chất nhầy được tiết ra làm viêm nhiễm và làm hẹp đường thở của trẻ gây ho.Mỗi khi trẻ vận động, chạy nhảy hay bị nhiễm lạnh cơn ho sẽ trầm trọng hơn. Thậm chí, một số trẻ có hiện tượng rút lõm ngực lại khi hít thở.



Ho khan do virus



Trẻ bị ho kèm theo các triệu chứng mệt mỏi, sốt, đau cơ và sổ mũi. Nguyên nhân có thể do trẻ mắc cúm, các loại virus cúm hoặc gây bệnh đường hô hấp trên. Người lớn cần lưu ý trẻ mắc cúm thường dễ biến chứng nặng và kéo dài. Biến chứng phổ biến nhất là viêm phổi, khi đó ho bắt đầu có đờm, khiến trẻ ho dữ dội hơn.



Trẻ bị ho gà



Nếu con bạn bị ho kéo dài hơn 1 tuần, ho liên tiếp nhiều lần sau mỗi lần thở, giữa mỗi lần ho trẻ bị khó thở và cổ họng phát ra âm thanh lạ như tiếng già rít vào... thì rất có thể trẻ bị bệnh ho gà.

Bệnh do vi khuẩn tấn công lớp lót đường thở, gây viêm trầm trọng, làm hẹp và đôi khi chặn đường thở của trẻ, dẫn tới tình trạng ho dữ dội. Bệnh xảy ra ở trẻ nhũ nhi dưới 3 tháng tuổi khi chưa tiêm Nếu con bạn bị ho kéo dài hơn 1 tuần, ho liên tiếp nhiều lần sau mỗi lần thở, giữa mỗi lần ho trẻ bị khó thở và cổ họng phát ra âm thanh lạ như tiếng già rít vào... thì rất có thể trẻ bị bệnh ho gà.Bệnh do vi khuẩn tấn công lớp lót đường thở, gây viêm trầm trọng, làm hẹp và đôi khi chặn đường thở của trẻ, dẫn tới tình trạng ho dữ dội. Bệnh xảy ra ở trẻ nhũ nhi dưới 3 tháng tuổi khi chưa tiêm vắc xin , nguồn lây bệnh thường đến từ người lớn trong gia đình.



Ho kèm tiếng thở khò khè



Cơn ho xảy ra sau khi bị cảm lạnh vài ngày, có khi tiếng ho khàn đặc khi lại cao vút như tiếng sáo. Trẻ ho đi kèm với tiếng thở nhanh, gấp hơn khiến trẻ khó chịu... Các biểu hiện này có thể do trẻ mắc bệnh Cơn ho xảy ra sau khi bị cảm lạnh vài ngày, có khi tiếng ho khàn đặc khi lại cao vút như tiếng sáo. Trẻ ho đi kèm với tiếng thở nhanh, gấp hơn khiến trẻ khó chịu... Các biểu hiện này có thể do trẻ mắc bệnh viêm phế quản



Bệnh xảy ra khi các phế quản trong phổi sưng lên, chứa đầy chất nhầy khiến trẻ thấy khó thở. Viêm phế quản phổ biến ở trẻ nhỏ vào mùa đông.



Cần làm gì khi trẻ ho dai dẳng không dứt



Theo các bác sĩ, ho dai dẳng kéo dài có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý khác nhau. Khi đã dùng thuốc mà tình trạng ho không thuyên giảm, các bậc cha mẹ nên đưa con đi thăm khám để tìm ra nguyên nhân chính xác, tránh gây biến chứng trầm trọng.

Trẻ bị ho dai dẳng dùng thuốc không khỏi rất có thể do mắc dị vật đường thở



Tùy vào độ tuổi, thể trạng và loại bệnh của trẻ, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Khi không có kết luận chính xác hoặc trẻ bị viêm phổi tái phát nhiều lần, cha mẹ hãy nghĩ tới việc có trẻ có dị vật đường thở và đề nghị được chụp X-quang.



Trẻ có thể bị mắc kẹt dị vật trong khi ăn do hóc xương hay sạn, trẻ bỏ đồ chơi vào miệng không may nuốt phải... Khi bị hóc dị vật kích thước lớn, trẻ có thể ho sặc sụa, tím tái thậm chí ngất xỉu, ngừng thở. Khi hóc dị vật nhỏ như: hóc xương, pin đồ chơi... trẻ có thể vô tình nuốt phải mà không hay biết, trẻ còn nhỏ hoặc vì quá sợ hãi lại không dám nói với người lớn. Dị vật mắc kẹt trong phổi không được phát hiện kịp thời thường gây biến chứng viêm phổi tái phát nhiều lần, điển hình bởi những cơn ho dai dẳng không dứt.



Khi trẻ bị ho kéo dài, người lớn cần chú ý tới cách chăm sóc trẻ phù hợp. Tuyệt đối cho trẻ dùng thuốc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Tăng cường bữa ăn cho trẻ bằng cách chia làm nhiều bữa, mỗi bữa ăn các thức ăn khác nhau tùy khẩu vị.



Chú ý cho trẻ uống nhiều nước nhằm làm loãng đờm, đồng thời tránh khô miệng họng do trẻ bị ho nhiều. Khi bị ho, trẻ hoàn toàn có thể uống thêm sữa, nước hoa quả, vừa giúp bổ sung năng lượng, vừa tăng cường vitamin.



Chú ý, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng cách cho trẻ súc miệng và rửa mũi bằng nước muối 2 – 3 lần mỗi ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Trẻ bị ho gà biến chứng nặng do chẩn đoán nhầm với cảm cúm. Video: VTC14

Hà Ly (t/h)